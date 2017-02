Navis und Scheinwerfer gestohlen

Navigationsgeräte und Scheinwerfer gestohlen Freital. Diebe hatten es in Freital auf ganz bestimmte Beute abgesehen. In Potschappel knackten sie einen VW Golf an der Richard-Wagner-Straße und stahlen aus dem Wageninnern das Radio-Navigations-Kombigerät im Wert von etwa 500 Euro. Auch in Wurgwitz an der Oberstraße entwendeten Unbekannte einem Skoda Octavia ein solches Gerät, das sogar 2000 Euro wert war. Auch ein zweiter Skoda Octavia, der an der Kesselsdorfer Straße abgestellt war, geriet ins Visier der Kriminellen. Sie bauten beide Frontscheinwerfer aus und stahlen sie. Der Schaden beläuft sich in diesem Fall auf 1000 Euro.

Zeugen zu Unfallflucht gesucht Pirna. Am Mittwochmorgen beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen weißen VW, der auf der Bahnhofstraße in einer Parkbucht stand. Dabei entstand an der linken Fahrzeugseite des VW ein Schaden von rund 1500 Euro. Möglicherweise kommt als Unfallverursacher ein weißer Lkw in Betracht, der im Bereich Bahnhofstraße/Lauterbachstraße ein Rangiermanöver durchführte. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann nähere Angaben zum Unfallverursacher machen? Hinweise nehmen das Polizeirevier Pirna oder die Dresdner Polizei telefonisch unter 0351 4832233 entgegen.