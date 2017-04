Navigationsgerät aus Pkw gestohlen Die Täter schlagen die Seitenscheibe eines VW ein. Sie nehmen auch noch andere Dinge mit.

© Symbolfoto/Steffen Unger

Großes Pech für den Eigentümer. Unbekannte Täter nutzten den Freitag, um sich an einem abgestellten VW in Lichtenau auf der Sachsenstraße zu bereichern. In der Zeit zwischen 11:30 und 23:30 Uhr wurde die Scheibe der Beifahrerseite bei dem VW Golf eingeschlagen. Ein Navigationsgerät, welches an der Frontscheibe klemmte, wurde entwendet. Weiterhin wurden zwei Jacken und drei CDs aus dem Fahrzeug gestohlen. Der Sachschaden liegt laut Polizeiangaben bei 500 Euro, der Diebstahlschaden bei 400 Euro.

Radfahrer gestürzt

Striegistal. Ein 47-Jähriger war am Freitagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, in Striegistal auf der Waldheimer Straße unterwegs, als er vermutlich aufgrund eines medizinischen Problems zu Sturz kam. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Rad entstand geringer Schaden. (DA)

