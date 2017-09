Navi vertraut, Haus und Auto demoliert

Weil er sich in Stolpen nicht auskannte, vertraute ein Autofahrer auf sein Navi. Am Ende steckte er in einer Sackgasse und demolierte gleich mehrfach. Mehr dazu und weitere Meldungen gibt es im aktuellen Polizeibericht.

Polizeibericht vom Montag zurück 1 von 4 weiter Zeugen zu Unfall gesucht Dippoldiswalde. Am Samstagvormittag wurde eine Fußgängerin (60) bei einem Verkehrsunfall am Dippoldiswalder Markt schwer verletzt. Die Fahrerin (35) eines VW Touran hatte die Frau beim Rückwärtsfahren mit der Stoßstange erfasst, worauf diese mit dem Kopf gegen die Heckscheibe des Fahrzeugs prallte und danach stürzte. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Zeugen melden sich im Polizeirevier Dippoldiswalde oder unter 0351 4832233 bei der Dresdner Polizei Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt Bannewitz. Ein 45-Jähriger befuhr Freitagnacht mit seiner Suzuki die B170 zwischen Dresden und Dippoldiswalde. Ausgangs einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei erlitt der 45-Jährige schwere Verletzungen. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Vom Navi fehlgeleitet Stolpen. Der Fahrer (67) eines Peugeot Expert war am Sonntagmorgen auf der Schlossstraße unterwegs und bog infolge mangelnder Ortskenntnis und im Vertrauen auf die Ansage seines Navigationsgeräts in die Straße Unterm Schloss ein. Als er dort nicht weiterkam, setzte er zurück und streifte dabei sowohl eine Hauswand, als auch ein Geländer, einen Papierkorb und nicht zuletzt einen parkenden Suzuki. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro. Solarmodule gestohlen Bahretal. In der Nacht zum Sonntag verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Gelände eines Solarparks an der Hohen Straße in Nentmannsdorf und stahlen rund 100 Solarmodule im Gesamtwert von etwa 20.000 Euro.

