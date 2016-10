Navi führt Polizisten in die Irre Nach ihrem Großeinsatz am Wochenende in Dresden waren die auswärtigen Beamten offenbar auf dem Heimweg - nur fanden sie in Radebeuls Straßensperrungslabyrinth nicht einmal mehr den Weg zur Autobahn.

Nach ihrem Großeinsatz am Wochenende in Dresden waren die auswärtigen Beamten offenbar im Begriff, den Heimweg anzutreten. © Symbolbild/dpa

Gleich acht große Einsatzfahrzeuge der Polizei haben am Dienstagmorgen die Radebeuler Hainstraße blockiert. Das Navigationssystem hatte sie gänzlich in die Irre geführt. Nach ihrem Großeinsatz am Wochenende in Dresden waren die auswärtigen Beamten offenbar im Begriff, den Heimweg anzutreten. Nun aber fanden sie in Radebeuls Straßensperrungslabyrinth nicht einmal mehr die Route zur Autobahn.

In Kolonne hielten sie an der Kreuzung zur Kötzschenbrodaer Straße, verstellten die Ausfahrt zum Kötzschenbrodaer Parkplatz und schauten sich ratlos um. Ihre Rettung: eine vorbei laufende Passantin. Sie nannte den Herren als zwei Varianten Gottesacker und Meißner Straße. Die Beamten wählten die harte Tour und steuerten in Richtung Gottesacker. (ukl)

