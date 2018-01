Navi findet endlich neues Wohngebiet Google hat die neuen Straßen an der B 170 in Bannewitz registriert. Das hilft nicht nur der örtlichen Kita.

Bei Google Maps sind die neuen Straßennamen des Wohngebietes an der B 170 endlich registriert. © Screenshot: Google Maps

Bannewitz. Das neue Wohngebiet an der B 170/Ecke Boderitzer Straße in Bannewitz ist nun über Google Maps zu finden. Wie die Bannewitzer Rathausspitze mitteilt, wurden die Namen der neu angelegten Straßen endlich in das Kartensystem aufgenommen. Damit ist es jetzt jedem möglich, bei Eingabe der Adresse im Internet das eingetragene Ziel per Google-Navigation zu erreichen. Wichtig ist das derzeit vor allem für die neue Kindertagesstätte, die von dem freien Träger, der Thüringer Sozialakademie, seit September 2017 am Rand des neuen Baugebietes auf der Kirschallee eröffnet hat. Wie Kita-Leiterin Juliane Haufe bestätigte, haben es vor allem Lieferanten zuvor schwer gehabt, die Einrichtung zu finden, weil die Adresse nicht registriert war.

Die Suche nach dem Ziel dürfte nun ein Ende haben. Wichtig ist die Registrierung online aber nicht nur für die neue Kita. Auch die künftigen Bannewitzer, die auf dem riesigen Areal eines der Einfamilienhäuser oder eine Mietwohnung beziehen werden, die derzeit entstehen, wird eine korrekte Navigation hilfreich sein.

Bannewitz hatte bereits im Frühjahr 2017 die fünf neuen Straßennamen in dem neuen Baugebiet benannt und beschlossen. Anschließend seien das Vermessungsamt, das Finanzamt, das Einwohnermeldeamt und die Deutsche Post über die Neuerungen informiert worden, erklärt Heiko Wersig von der Gemeindeverwaltung Bannewitz. Das sei auch der Werdegang bei jeder neuen Hausnummernvergabe. Google kaufe dann seine Daten von der Deutschen Post. Mehrfach habe die Gemeinde Google wegen der Änderungen kontaktiert, erzählt Wersig. Nun sind die neuen Straßen endlich auch „online“ offiziell.

