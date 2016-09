Naustädter Wasser wird saniert

Klipphausen. Auf seiner Septembersitzung hat der Gemeinderat von Klipphausen ein weiteres Projekt zur Beseitigung von Schäden des Hochwassers 2013 vergeben. Danach wird die Firma Geiger Kanaltechnik GmbH & Co. KG aus Regenstauf in Scharfenberg die Kanalsanierung am Naustädter Wasser zum Bruttopreis von knapp 87 000 Euro vornehmen. Die Firma lag mit ihrem Angebot fast 25 000 Euro unter denen der beiden Mitbieter. (SZ/ul)

