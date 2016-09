Naußlitzer wollen Spielplatz behalten In Ossig soll etwas Neues gebaut werden. Die Nachbarn wollen deswegen nicht zurückstecken.

Alte Geräte, keine Bänke, ein teils eingestürzter Unterstand und eine kaputte Kegelbahn – der Spielplatz in Naußlitz scheint wenig attraktiv. Trotzdem wollen ihn Kinder, Jugendliche und Erwachsene nicht missen. © André Braun

Die Emotionen in Naußlitz schlagen hoch. Auslöser ist nach Darstellungen von CDU-Stadtrat Christian Senftleben ein Brief, den die Anwohner erhalten haben. Darin wird ihnen angekündigt, dass im Nachbarort Ossig ein neuer Spielplatz entstehen, dafür aber der in Naußlitz sozusagen stillgelegt werden soll. „Das ist so nicht gewollt“, sagte Senftleben in der Stadtratssitzung. Im Gegenteil. Die Anwohner des Ortsteiles wünschten sich auf dem Platz ein paar Bänke und eine Tischtennisplatte, die sie auch selbst pflegen wollten. Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) kündigte ein Gespräch mit den Naußlitzern an, ohne den Termin dafür zu nennen. Er sprach davon, dass er sich eher eine Umwandlung des Spiel- in einen Bolzplatz vorstellen kann. „Dafür muss das Gelände aufbereitet werden“, so Lindner. Als Spielplatz dient die Fläche um die Wäschemangel. Es gibt einige Klettergerüste aus DDR-Zeit, Fußballtore, alte Beton-Sitzgelegenheiten, eine marode Freiluft-Kegelbahn und einen halb eingefallenen Unterstand aus Holz. (DA/sig)

zur Startseite