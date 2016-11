Radball Bezirksliga Männer Naunhof nach Heimspiel doppelt vorn Beim eigenen Turnier in der Sporthalle Lauterbach sammelten sie am Sonnabend fleißig Punkte und führen nun die Rangliste an.

Nach dem zweiten Spieltag in der Radball-Bezirksliga der Männer liegen gleich zwei Teams des SV Naunhof an der Tabellenspitze. Beim eigenen Turnier in der Sporthalle Lauterbach sammelten sie am Sonnabend fleißig Punkte und führen die Rangliste nun mit jeweils 19 Zählern an. Für Naunhof I. gehen in dieser Saison Christian Mohn und Dennis Schulze ins Rennen. Die 2. Mannschaft besteht aus Jürgen Lehmann und Dietmar Schulze. (rt)

