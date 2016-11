Naundorfer Teich wird saniert

In den kommenden Monaten soll der Teich im Struppener Ortsteil Naundorf repariert werden. Das kündigte Bürgermeister Rainer Schuhmann (CDU) im jüngsten Gemeinderat an. Das Wasser wurde abgelassen und das Gewässer gesäubert, also Schlamm am Boden entfernt. Im nächsten Jahr soll dann die Mauer um den Teich saniert werden. Gemeinderat Michael Krause (Bürger für Struppen) mahnte in diesem Zusammenhang, bei den Baumaßnahmen gewissenhaft vorzugehen. „Der Teich ist schon seit Jahren ein Ärgernis für die Anwohner und tut dem Ortsbild auch keinen Gefallen. Es reicht nicht, ein paar Fugen zu schließen“, so der Naundorfer. Der Bürgermeister versichert, dass die Bauarbeiten umfangreich ausfallen werden. Es wurden bereits Fördermittel beantragt, nicht als Feuerlöschteich, sondern als Kulturmittelpunkt, wodurch 50 Prozent der Kosten gedeckt werden. Die Sanierung ist notwendig, weil in den vergangenen Jahren festgestellt wurde, dass Dünger aus den umliegenden Feldern ins Wasser gelangt war. „Der Teich ist auch schon einmal umgekippt“, bestätigt der Bürgermeister. Im Frühjahr sollen die Arbeiten starten. (SZ/nr)

