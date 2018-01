Naturwunderwahl war der Höhepunkt für die Naturschutzstation

Die Mitarbeiter der Naturschutzstation „Östliche Oberlausitz“ in Mücka-Förstgen blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück. „Ein Jahr, das für unsere Mitarbeiter aber auch sehr anstrengend war, denn es gab viel zu tun“, wie die Geschäftsführerin der Naturschutzstation, Annett Hertweck, erläutert. „Ohne das Engagement der 14 Männer und Frauen sowie der sechs Jugendlichen im Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) wäre sicher vieles nicht möglich gewesen.“

So wurden die Projekte „Der Wolf und die sieben Burenziegen“ und „Homo et regio“ erfolgreich fortgesetzt. Im Auftrag der Umweltbildung im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide und Teichlandschaft fanden insgesamt 720 Veranstaltungen in Schulen und Kindertagesstätten und während Feriencamps statt. Diese sollen in diesem Jahr mit neuen Angeboten fortgesetzt werden. Welche Angebote dies sein werden und auch die Termine für die Feriencamps sind auf der Internetseite der Naturschutzstation zu finden. Schulklassen und Kitas können sich die Fahrt zum Schafstall über Fördermittel finanzieren lassen. Ein großes Event wird der am 6. April stattfindende „Lämmertag“ im Förstgener Schafstall sein.

Auch beim Schutz der Amphibien leisteten die Mitarbeiter für die Natur Wichtiges. So wurden 2017 an elf Stellen im Landkreis Görlitz etwa zwölf Kilometer Schutzzäune an für Amphibien besonders gefährlichen Straßenabschnitten aufgestellt und auch betreut. Auf diesem Weg konnten im vergangenen Jahr rund 51 000 Amphibien gerettet werden.

Für die ökologische Pflege mussten 284 Hektar Biotope und 121 Teilflächen mit den stationseigenen, 600 Tiere zählenden Moorschnucken und Burenziegenherde überwacht werden. Der Wolfsriss von acht Mutterschafen und die Flucht von 29 weiteren Schafen sorgten allerdings für einen negativen Abschluss des Jahres 2017.

Ein besonderer Höhepunkt war das Ergebnis der „Naturwunderwahl 2017“. Denn die von der Naturschutzstation betreute Daubaner „Gladiolenwiese“ wurde als „Naturwunder 2017“ ausgezeichnet.

Für das begonnene neue Jahr stehen neben der Fortführung der erwähnten Aufgaben auch zahlreiche neue für die Naturfreunde ins Haus. So wurden bereits im Dezember vergangenen Jahres Mittel für die Betreuung der Storchennester im Landkreis und im Biosphärenreservat genehmigt. Und beim Amphibienschutz sollen 2018 im Landkreis nun an zwölf Straßenabschnitten 21 Kilometer Schutzzaun gezogen und betreut werden.

