Naturwunder mit dem Rad erleben Der frühere Radprofi Markus Weinberg berichtet am Mittwoch über seine Abenteuer auf der Trans-Ost-Challenge.

Markus Weinberg hat 2 900 Kilometer auf sich genommen. Am Mittwoch berichtet der 34-jährige Ex-Profi über seine Abenteuer bei der Trans-Ost-Challenge. © Daniel Förster

Sie gilt als Erlebnis und Herausforderung für Mountainbiker in Europa schlechthin – die Trans-Ost-Challenge. Während insgesamt fünf Wochenetappen, in die sich die Pedaleure reinteilen können, geht es vom oberfränkischen Bayreuth (Bayern) nach Rumänien ans Schwarze Meer, geführt von einem Guide. Jeder Pedalritter, der diese Tour bestreitet und übersteht, wird Teil dieser Legende. Sagt zumindest der Dresdner Ex-Radprofi Markus Weinberg, der noch in den Farben des Dresdner SC in die Pedale tritt.

Am Mittwoch stellt Weinberg das Mountainbike- und Naturabenteuer in Dresden-Nickern vor. Ab 20 Uhr schildert er im Geschäft Fahrrad XXL (Kaufpark, Dohnaer Straße), was die Teilnehmer künftig dabei erwartet. In seiner Multimediashow mit Videosequenzen und Fotos vermittelt der 34-Jährige Eindrücke, die er und seine Gäste unterwegs erlebt haben. Der erste Abschnitt geht von Bayreuth nach Bad Schandau – von den mittleren Höhen des Fichtelgebirges quer durch das Erzgebirge weiter ins Elbsandsteingebirge an den Rand der Lausitz. Wenig befahrene Pfade führen über bizarre Felsen und grüne Täler bis nach Tschechien. Von dort erstreckt sich der atemberaubende Rad-Korridor entlang der markantesten Landmarken des Riesengebirges, Altvatergebirges, der Hohen Tatra, der Beskiden und Karpaten. Die Tour, die in ihrer Ursprünglichkeit ihresgleichen sucht, endet in Rumänien mit dem Blick auf das Schwarze Meer. Traumhafte Bergaussichten, Geschichten über Kultur und Lebensweise der Tschechen, Polen, Slowaken, Ukrainer und Rumänen versprechen, ein Erlebnis zu werden. Auch wenn Weinberg davon nur berichtet.

Der DSC-Radsportler verrät auch, wie andere Abenteurer die Tour in mehreren Etappen absolvieren oder am Stück meistern können. Die Gesamtstrecke führt durch 27 Gebirge mit 2 900 Kilometern und fast 50 000 Höhenmetern. Mountainbiker, die die Herausforderung annehmen, werden mit Naturwundern, Welterbestätten und dem morbiden Charme der ehemals sozialistischen Länder belohnt – schwärmt der Ex-Profi. Besucher seines Vortrages erhalten kostenlos alkoholfreie Getränke. Zudem werden drei Sachpreise verlost. Der Eintritt kostet fünf Euro. (df)

