Naturwunder Kenias und Sansibars

Der Radebeuler Naturfotograf Karl-Heinz Trippmacher zeigt in seiner neuen Live-Diashow unter dem Motto „Kenia – African-Safari“ am Mittwoch, dem 13. Dezember, um 19.30 Uhr im SkZ Albertreff , unterlegt mit Tierstimmen und Originalton, die Naturwunder Kenias und Sansibars. Die Reise beginnt zunächst in den bekannten Städten Mombasa und Nairobi und führt schließlich mit dem Jeep auf Pirsch in die Nationalparks Kenias. Beeindruckende Aufnahmen gelangen ihm u. a. von den „Big Five“, einem Teppich von Flamingos, dem Nakuru-See und einer Gnu-Wanderung am Mara River.

Vom Fuß des Kilimandscharos aus geht es weiter zu einem Besuch im Kral der Massai – ihrem Zuhause –, wo man deren Festen und Tänzen kennenlernt.

Schließlich ist Sansibar – die Gewürzinsel im Indischen Ozean – die letzte Station dieser Reise. Eindrücke zwischen Tourismus und Armut sowie Aufnahmen von den Roten Colobos Monkeys, den letzen ihrer Art, versprechen einen unterhaltsamen Abend. (SZ)

Eintritt: 6, ermäßigt 4 Euro.

Karten: 502569.

zur Startseite