Naturtalent hält nun den Prämien-Rekord Der Russe Ustjugow ist auch am Anstieg der letzten Etappe der Dominator bei der Tour de Ski.

Sergej Ustjugow sammelt zur Tour de Ski Trophäen ein. © dpa

Ist im internationalen Langlauf-Lager von Sergej Ustjugow die Rede, schwärmen die Experten. Der Russe wird schon jetzt auf eine Stufe mit den Größen Petter Northug und Dario Cologna gestellt. Der 24-Jährige gilt als Ausnahmetalent, das eine kontinuierliche Entwicklung vom Nachwuchsbereich bis in die Weltspitze genommen hat. Nun gelang ihm mit dem furiosen Bergtriumph auf der Schlussetappe und dem Tour-de-Ski-Sieg der erste große Erfolg bei den Männern. Dass er den gleich mit fünf Etappensiegen und dem Gewinn der Sprintwertung krönte, zeigt die Vielfältigkeit Ustjugows. Das zahlte sich aus, dafür kassierte er knapp 120 000 Euro an Prämien, womit er in dieser Beziehung einen Tour-Rekord aufstellte.

Er besticht durch Schnellkraft, gepaart mit einer mittlerweile immer besser werdenden Ausdauer. Die Frohnatur, die sich immer bis zur Erschöpfung verausgaben kann, kommt aus dem Sprintbereich. Acht Junioren- beziehungsweise U23-WM-Titel sprechen von seinem Talent, das er mit enormem Trainingsfleiß weiterentwickelt. Man müsse ihn förmlich bremsen, berichtet sein Trainer Markus Cramer.

Ustjugow braucht ein harmonisches Umfeld, um seine Leistungen abzurufen. Das findet er in der Gruppe mit den derzeit wegen Dopingverdachts suspendierten Alexander Legkow und Jewgeni Below. Auch seine Freundin Alisa Schambalowa gehört dazu. Aber: Ohne Playstation und schnelle Autos geht bei Ustjugow wenig.

Der Tour-Sieg ist Balsam für die russische Langläufer-Szene nach den Doping-Offenbarungen. Während seine Landsleute vehement ihre Unschuld beteuern und vor Gericht gegen ihre Sperren vorgehen, dominiert der Schützling des deutschen Trainers Markus Cramer die Tour in nie da gewesener Form. „Ich laufe nicht nur für mich, sondern auch für meine Teamkollegen“, betont Ustjugow dieser Tage immer wieder. „Er ist einfach ein Riesentalent“, schwärmt Trainer Cramer über den Toursieger. „Er hat alles, was ein moderner Langläufer braucht.“ (dpa mit sid)

zur Startseite