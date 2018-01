Naturschutzstation startet mit Kräuterveranstaltung ins Jahr

Seit mittlerweile drei Jahren gibt es die Veranstaltungsreihe zum Thema Kräutern. In diesem Jahr geht es um das magische Heilkräuterjahr. Die erste Veranstaltung dazu findet am 10. Januar statt und dann immer am zweiten Mittwoch im Monat.

Aber auch das Thema Imkerei wird in der Naturschutzstation weiter verfolgt. Sechs Veranstaltungen gibt es zwischen Februar und Mai. Auch neue Interessenten können sich anmelden und im Grundlehrgang die Imkerei erlernen. Höhepunkt ist ein Workshop zur Königinnenzucht.

Die Vortragsreihe ist von den Themen her breitgefächert. Es geht um Natur- und Umweltschutz, um einen Begründer des Wildnisgedankens und der Umwelttechnik, Textilrecycling gestern und heute, Pestizidbelastung oder auch Eulen im Oberland. Auch über eine Expedition an den ägyptischen Nassersee zur Erforschung der dortigen Vogelwelt wird berichtet. Angelehnt an die Kräuterveranstaltungen gibt es auch zwei Kräuterexkursionen. Weitere Exkursionen gibt es unter anderem zum Thema Insekten und Falter oder zur Recyclinganlage nach Droben.

Feriencamps werden zu Ostern und in den Sommerferien angeboten. Alle vier Camps finden auf dem Fischereihof Kleinholscha statt. Sie stehen unter dem Motto „Froschzeit“, „Forschercamp“, „Eintauchen in die Vogelwelt“ und „Puppentheatercamp“. Anmeldungen sind bereits möglich. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Naturschutzstation. (SZ)

