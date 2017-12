Naturschutzbund lädt zum Vogelzählen Im Januar 2017 sichteten fast 6800 Vogelfreunde 107 Arten. Am ersten Januarwochenende 2018 ist es wieder soweit.

Die Kohlmeise zählt ebenfalls zu den Wintervögeln. © dpa

Sächsische Schweiz. Die Stunde der Wintervögel am ersten Januarwochenende 2018 ist für viele Sachsen ein fester Punkt im Terminkalender. Wie in den Vorjahren bietet der Naturschutzbund NABU Möglichkeiten, sich über die Wintervögel zu informieren und sich mit anderen Vogelfreunden an der Aktion zu beteiligen. Bei der „Stunde der Wintervögel“ im Januar 2017 gab es in Sachsen Rekordbeteiligung: Fast 6 800 Vogelfreunde sichteten 107 Arten, zählten über 170 000 Vögel. Der Haussperling war wieder der am häufigsten beobachtete Wintervogel, gefolgt von Kohlmeise, Amsel, Feldsperling, Blaumeise, Grünfink, Elster, Rabenkrähe, Saatkrähe und Buchfink. Zählen kann man zwischen 5. und 7. Januar 2018 vor der eigenen Haustür oder auf einer geführten Exkursion. Treff ist am 7. Januar 2018, 10 Uhr, an der Dampferanlegestelle Pirna. (SZ)

