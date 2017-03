Naturschutzbund gründet Ortsgruppe In Bischofswerda gibt es künftig eine eigene Initiative für Umweltfreunde.

Naturschützer wollen sich am 5. April in Bischofswerda zusammenschließen. © dpa

Nach Kamenz, Wittichenau und Lauta gründet sich in Bischofswerda die vierte Ortsgruppe des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) im Kreis Bautzen. Die Gründungsversammlung findet am Mittwoch, 5. April, statt, informiert Mitorganisator Dr. Wolfgang Oldorf aus Großdrebnitz. Interessierte sind dazu eingeladen.

Am 15. März fand bereits ein Vorbereitungstreffen mit 19 Teilnehmern statt. Dort habe sich gezeigt, dass es vielfältige Interessen und Ansätze für eine Naturschutzarbeit im Raum Bischofswerda gebe, sagte Wolfgang Oldorf. Er war bisher in Kamenz aktiv, möchte sich nun aber lieber in seiner unmittelbaren Umgebung für den Naturschutz engagieren. Bedarf, sich einzusetzen, gebe es unter anderem am Lobchenbach in Großharthau, wo eine Fischzuchtanlage verwildere. Die Arbeit hier könne Basis und Ausgangspunkt für alle weiteren Aktivitäten werden, zumal der Nabu diese Anlage in Großharthau gekauft hat, heißt es. Die Gründungsversammlung am kommenden Mittwoch beginnt 19 Uhr in der Gaststätte Schiebocker Stübel, Heinrich-Heine-Straße 16. (SZ)

