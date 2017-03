Naturschutzbund gründet Ortsgruppe In Bischofswerda entsteht die erst vierte Gruppe im Landkreis. Eine erste Zusammenkunft gibt es in der kommenden Woche.

Auch über bedrohte Arten, zum Beispiel Schmetterlinge, soll gesprochen werden. © dpa

Im Landkreis Bautzen entsteht eine vierte Ortsgruppe des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu). Sie wird in Bischofswerda gegründet. Sie erste Zusammenkunft findet am 15. März ab 19 Uhr in der Gaststätte „Schiebocker Stüb‘l“ statt.

Mitinitiator der neuen Ortsgruppe ist Dr. Wolfgang Oldorf aus Bischofswerda-Großdrebnitz. Wie der Nabu mitteilt, war Dr. Oldorf bisher in Kamenz aktiv, wolle sich nun aber lieber in seiner unmittelbaren Umgebung für den Naturschutz engagieren. Bedarf, sich einzusetzen, gebe es unter anderem am Lobchenbach in Großharthau, wo eine Fischzuchtanlage verwildere. Die Arbeit hier könne „Basis und Ausgangspunkt für alle weiteren Aktivitäten werden, zumal der Nabu diese Anlage in Großharthau gekauft hat.

Über Artensterben informieren

Bei dem ersten Treffen können sich Interessierte über den Naturschutzbund informieren und eigene Interessen für den Naturschutz im Raum Bischofswerda vortragen. Interessierte aller Fachrichtungen – von Vogelkunde über Fauna und Flora bis zur Landwirtschaft – sind willkommen. „Fasan, Wachtel, Rubhuhn, Hase, Feldhamster, Kiebitz, Feldlärche, aber auch Bienen und Schmetterlinge seien akut bedroht. Ein vordringliches Ziel der neuen Ortsgruppe sei es, über das dramatische Artensterben zu informieren und aufzuklären. Ansprechpartner sein will die Ortsgruppe für alle, die „kooperativ und ohne erhobenen Zeigefinger Hilfe anbieten.“

Wer sich per Mail zur Versammlung anmeldet, bekommt vorab die Tagesordnung.

Ortsgrupppen des Naturschutzbundes im Landkreis Bautzen gibt es bisher nur in Kamenz, Wittichenau und Lauta. (szo)

www.nabu-biw.de

