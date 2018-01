Naturschutzbund gewinnt mehr als 100 Fördermitglieder

Die Mitglieder der Nabu-Ortsgruppe Lauta beobachten nicht nur, sie pflegen auch seltene Biotope und legen auch selbst solche an, wie im Bild zu sehen im letzten Jahr in der Nachbarschaft von Leippe.Foto: KHL

Anfang Januar wurden, so wie vielerorts in ganz Deutschland, auch im Raum Lauta Wintervögel gezählt. Immerhin gibt es dort eine recht rührige Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu) Deutschland – und viele Sympathiesanten.

Deren Anzahl ist beachtlich, wie sich im Verlauf des zurückliegenden Jahres gezeigt hat. Da war ein fünfköpfiges Nabu-Werbeteam im Sommer für mehrere Wochen im Raum Lauta, aber auch in den Seenland-Gemeinden Elsterheide und Spreetal unterwegs, um neue Unterstützter für lokale Natur- und Artenschutzprojekte zu finden. Dabei gingen die Naturschützer im Auftrag des Landesverbandes Sachsen von Haustür zu Haustür. Und das recht erfolgreich. Wie von Ina Ebert, der Verantwortlichen für Presse und Kommunikation beim Nabu Landesverband Sachsen, zu erfahren war, habe die Nabu-Ortsgruppe Lauta im Ergebnis der Werbe-Aktion einen Zuwachs von etwa 170 Fördermitgliedern bekommen. Zum Vergleich: Vor dem Einsatz für die Ortsgruppe Lauta war das Nabu-Werbeteam drei Monate lang im Leipziger Raum unterwegs gewesen. Dort, wo deutlich mehr Menschen leben, konnten etwa 800 neue Mitglieder gewonnen werden. „Meist entscheiden sich die neuen Mitglieder für einen Beitrag in Höhe von 24 bis 48 Euro im Jahr“, so die Erfahrung von Ina Ebert. Ob die Werbeaktion auch Auswirkungen auf die Anzahl der aktiv in der Ortsgruppe Lauta Mitarbeitenden hat, dazu hat die Pressesprecherin keine Erkenntnisse. Allerdings kommt sie angesichts der Ergebnisse der Aktion und der von den Naturschützern im Sommer an den Haustüren geführten Gespräche zu der Einschätzung: „Die Nabu-Gruppe ist noch recht jung und trotzdem schon bei vielen Lautaern bekannt.“

Vorsitzender der im Juli 2016 gegründeten Nabu-Ortsgruppe Lauta ist Volker Reier aus Leippe. Er findet, dass die Werbe-Aktion auf jeden Fall etwas gebracht hat. Auch zwei, drei Anrufe aus der Bürgerschaft hat er erhalten. Eine Übersicht der geworbenen passiven Mitglieder liegt ihm zwar noch nicht vor. Aber immerhin ein Mitglied aus Lauta wurde für die aktive Mitarbeit neu geworben, freut er sich. Bei der Jahreshauptversammlung des knapp 20-köpfigen Vereins erfolgte die Vorstellung.

Und womöglich folgen ja noch weitere. Volker Reier kann sich jedenfalls vorstellen, zu dem einen oder anderen neu gewonnenen Fördermitglied Kontakt aufzunehmen und nachzufragen, ob Interesse an einer aktiven Mitarbeit in der Ortsgruppe Lauta besteht. Dazu benötigt er aber erst einmal vom Nabu Landesverband Sachsen die aktualisierte Mitgliederliste.

Wer sich in nächster Zeit entscheidet, die Nabu-Ortsgruppe Lauta zu verstärken, der kann sich auf ein abwechslungsreiches Programm im Verlauf dieses Jahres freuen. Zu den geplanten Aktivitäten gehören unter anderem ein Gespräch über das Insektensterben und über Bienen mit einem Imker im Februar, eine Besichtigung der renaturierten Rotschlamm-Halden in Torno im April und eine Wochenendexkursion in den Naturpark Barnim im September.

Kontakt: Volker Reier, 0173 9713454

http://nabu-lauta.jimdo.com

nabu.og.lauta@gmail.com

