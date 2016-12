Naturschutz bis an die Haustür?

Warum soll das Schutzgebiet vergrößert werden? Gerade an den Wochenenden zieht das romantische Lockwitztal zahlreiche Wanderer und Radler an. Doch nicht nur als Erholungsort ist das Gebiet von großer, sogar überregionaler Bedeutung, erklärt Birgit Hertzog, Leiterin des Umweltamtes in Pirna. Auch geschützte Tierarten wie der Eisvogel, der Wendehals und der Fischotter sind im Lockwitztal zu Hause. „Das Gebiet gehört zu einer Landschaft, die am Rande des städtischen Verdichtungsraums Dresden ihren Reiz und ihre Eigenart bis heute bewahren konnte“, sagt Birgit Hertzog. Die Leiterin des Umweltamts beim Landkreis spricht von einer abwechslungsreichen Landschaft, die noch relativ unversehrt ist. Damit das so bleibt, soll der Schutzstatus ausgeweitet werden. Größere Bauprojekte wie etwa Straßen oder Windkraftanlagen sind dann nicht mehr möglich.

Wie groß soll das Schutzgebiet werden? Schon zu DDR-Zeiten erkannten die Behörden die Besonderheit des Lockwitztals und des Gebergrunds. 1974 wurde deshalb eine Fläche von 900 Hektar unter Schutz gestellt. Nach den aktuellen Plänen der Naturschutzbehörde im Landkreis soll die Fläche nun auf 1800 Quadratmeter vergrößert werden. Das Umweltamt hat dafür verschiedene Flächen um Kreischa, Bannewitz, Dohna und Dresden auf ihre Schutzwürdigkeit untersucht. Das Ergebnis: Im Landschaftsschutzgebiet liegen neben den bisherigen Flächen künftig unter anderem auch das Tal des Lauebachs nördlich von Kleincarsdorf, die alten Obstplantagen um Saida, Gombsen und Wittgendorf, der untere Gebergrund südlich von Nickern und der Landschaftspark Röhrsdorfer Grund.

Was bedeutet das für Grundstückseigentümer? Beim näheren Blick auf die Karte zeigt sich: Treten die Änderungen wie geplant in Kraft, liegen künftig auch etliche Privatgrundstücke mit Wohnhäusern im Landschaftsschutzgebiet. In Kreischa sind deshalb einige Anwohner verunsichert: Zelten, Lagerfeuer oder Gemüsebeet – was ist dann auf dem eigenen Grundstück überhaupt noch möglich? Diese Frage beschäftigte jetzt auch den Gemeinderat, wo Bürgermeister Frank Schöning (FBK) über die Pläne des Umweltamts informierte.Die Naturschutzbehörde gibt Entwarnung und stellt klar: Es handelt sich nicht um ein Naturschutzgebiet, sondern ein Landschaftsschutzgebiet. Das heißt, die Einschränkungen und Auflagen sind nicht so streng, wie viele annehmen. „Alles, was auf den Flächen bisher erlaubt war, wird auch künftig möglich sein“, erklärt Birgit Hertzog. Das gilt auch für Landwirtschaft, Hochwasserschutz, Jagd und Forstwirtschaft – und den für die Region typischen Obstbau. Bedenken von Gemeinden, die mitunter um ihre Entwicklungsmöglichkeiten fürchten, kann die Umweltamtsleiterin ausräumen: „Besteht ein begründetes, öffentliches Interesse, so können Teile des Gebiets wieder ausgegliedert werden“, sagt Birgit Hertzog. Plant eine Kommune etwa einen neuen Eigenheimstandort, und kann sie nachweisen, dass sie dafür sonst keine Flächen zur Verfügung hat, so kann das Schutzgebiet entsprechend verändert werden – ohne langwierige, komplizierte Verfahren, heißt es.