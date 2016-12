Naturschützer legen los Im Raum Lommatzsch und Nossen wurden 350 Obstbäume gepflanzt und damit ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet.

Da kommt Freude auf. Einer von 650 Bäumen wird hier gepflanzt. Dass Landschaftspflege und Klimaschutz keine leeren Worthülsen sind, dafür sorgt der Verein „Kulturlandschaft Lommatzscher Pflege“. © privat

Zwischen Radewitz und Karcha wurden 65 Obstbäume gepflanzt. Hier fanden sich kleinere Grüppchen von Bürgern aus den umliegenden Ortschaften zusammen. Auch Vereine, wie zum Beispiel die Jugendfeuerwehr Ziegenhain, sind an den Projekten beteiligt.

Ziel dieser Aktion ist die Wiederaufforstung kleinerer Feldwege mit Obstgehölzen. Ein reicher Bestand an diesen Bäumen ist ja ein typisches Merkmal für die Landschaft der Lommatzscher Pflege. Nicht nur hier, sondern auch in Pröda, Augustusberg, Wahnitz, Mutzschwitz, Graupzig, Höfgen und Schänitz pflanzten engagierte Bürger Obstbäume aller Art in die Erde. Insgesamt wurden damit etwa 350 Obstgehölze gepflanzt.

Das Großprojekt wurde vom Verein „Kulturlandschaft Lommatzscher Pflege“ ins Leben gerufen. Dieser kümmert sich auch um die Bereitstellung des Pflanzmaterials. Fachliche Anleitung kommt vom Atelier Grün aus Krögis.

Doch diese Sache soll keine Eintagsfliege sein. Nach der Pflanzung stehen 15 Jahre Pflege und Bewirtschaftung an. Baumschnitt und Grasmulch sind die nächsten anstehenden Maßnahmen. So kann eine Baumallee eine dauerhafte Betätigung für Leute sein, die sich dafür interessieren. Gemeinsame Aktionen, Spaß und Aktivität sollen dabei nicht zu kurz kommen. Das Pflanzen von Bäumen hat schon immer einen hohen symbolischen und moralischen Stellenwert. Und ganz praktisch gesehen, verbindet es hier Alt und Jung sowie Leute aus verschiedenen Orten, die sich sonst nicht kennengelernt hätten.

Landeigentümer und Pächter gaben ihre Zustimmung zu den Baumpflanzungen, Bauern stellten Technik bereit. Ihnen allen ist es zu verdanken, dass Begriffe wie Landschaftspflege und Klimaschutz keine leeren Worthülsen sind. Für das nächste Jahr sind weitere Projekte geplant.

