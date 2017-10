Naturschützer helfen auf den Bergwiesen

Das deutschlandweit aktive Bergwaldprojekt hat sich in der vergangenen Woche für das Naturschutzgroßprojekt Bergwiesen in Altenberg engagiert, wie Andreas Frieseke informierte. Der Förster hat die Arbeiten angeleitet. 15 ehrenamtliche Helfer aus ganz Deutschland waren dabei im Einsatz.

Sie haben am Hutberg bei Fürstenau ein Birkenwäldchen aufgelockert. Das kommt Vögeln zugute, die dort nisten. Außerdem haben sie eine Feuchtwiese gemäht und das Gras weggeräumt. In einem Abflussgraben in der Fürstenauer Heide haben sie einen kleinen Staudamm angelegt. Damit bleibt das Wasser stehen und die Umgebung bekommt wieder ihren früheren sumpfigen Charakter zurück, wie Frieseke informierte. Im Herbst 2018 wird wieder ein solcher Einsatz im Osterzgebirge stattfinden, kündigte er an. Dafür werden wieder Helfer gesucht. (SZ/fh)

www.bergwaldprojekt.de

