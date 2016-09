Naturschauspiel auf der Terrasse

Ein Naturschauspiel hat in diesem Sommer Christian Schley aus Jonsdorf auf seiner heimischen Terrasse erleben dürfen. Dort verspeiste eine Ringelnatter eine große Kröte. „Meine Frau hatte die Tiere zufällig entdeckt, als sie Wäsche abnehmen wollte“, erzählt der Jonsdorfer. Etwa zwei Stunden habe es gedauert, bis die knapp ein Meter lange Ringelnatter ihre Beute verspeist hatte. Und auch wenn es auf dem Bild nicht so aussieht: Die Schlange habe es am Ende geschafft, die Kröte hinunterzuschlingen, sagt Christian Schley.Foto: privat

