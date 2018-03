Naturpark ist bei Reisemesse dabei Das Tourismuszentrum im Zittauer Gebirge zeigt sich bei Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin.

Das Team vom Tourismuszentrum Naturpark Zittauer Gebirge: Dagmar Hrehova, Nadine Grollmisch, Linda Schönborn, Sylvia Gulich und Angela Muder (v.l.). © Matthias Weber

Zittauer Gebirge/Berlin. Das Tourismuszentrum Naturpark Zittauer Gebirge nimmt als Aussteller an der seit diesem Mittwoch laufenden Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin teil. Darüber informiert Sylvia Gulich, Leiterin des Tourismuszentrums „Naturpark Zittauer Gebirge“. Die Messe ITB in Berlin ist die weltgrößte Reisemesse. Rund 10000 Aussteller aus über 180 Ländern sowie der weltgrößte Kongress der Reisebranche machen die ITB zur führenden Weltleitmesse des globalen touristischen Angebotes. Auf insgesamt 160000 Quadratmetern in 26 Messehallen können Besucher in wenigen Stunden die ganze Welt entdecken. Bis Freitag öffnet die Messe für Fachbesucher, am Sonnabend und Sonntag ist die Messe für Besucher geöffnet.

Das Tourismuszentrum „Naturpark Zittauer“ präsentiert sich am Sachsen-Stand der Tourismus Marketinggesellschaft Sachsen in Halle 11.2. Das Schwerpunktthema des sächsischen ITB-Messestandes widmet sich der bildenden Kunst in Sachsen. Für die Oberlausitz sind außer dem Naturpark Zittauer Gebirge noch die Städte Bautzen und Görlitz in Berlin vertreten. (SZ)

