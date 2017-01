Naturmarkt wird wegen des Wetters verschoben Der erste Tharandter Naturmarkt an diesem Sonnabend musste abgesagt werden.

An diesem Sonnabend findet kein Naturmarkt in Tharandt statt. © Archivfoto: Karl-Ludwig Oberthür

Der erste Naturmarkt Tharandter Wald für das neue Jahr muss verschoben werden. Wie Mitorganisator Jens Heinze vom Umweltbildungshaus Johannishöhe in Tharandt erklärt, sei der Markt für diesen Sonnabend wegen des kalten und schneereichen Wetters abgesagt worden. Der erste Naturmarkt Tharandter Wald findet demnach regulär erst am Sonnabend, dem 21. Januar, statt. Dann bieten Händler aus der Region auf dem Parkplatz an der Pienner Straße 1 in Tharandt von 9 bis 13 Uhr wieder Leckereien aus dem Umland an. 2017 geht der Naturmarkt in sein 20. Jahr. Deshalb planen die Organisatoren von der Tharandter Johannishöhe dieses Jahr einige besondere Märkte. Für Juni soll ein Marktbrunch organisiert werden und später im Jahr ein Herbstbrunch. Außerdem wird das Naturmarktfest dieses Jahr am 16. September stattfinden. Viele Tharandter Gewerbetreibende haben an den Markttagen erweiterte Öffnungszeiten. (SZ/ves)

