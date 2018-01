Naturmarkt startet am 20. Januar In Tharandt bauen die regionalen Händler ihre Stände am dritten Januarwochenende auf – falls es nicht zu winterlich sein sollte.

© Symbolfoto Archiv SZ

Tharandt. Der Naturmarkt Tharandter Wald findet in diesem Jahr erstmals am dritten Januarwochenende statt. Am 20. Januar laden Händler aus der Umgebung wieder von 9 bis 13 Uhr zum Stöbern durch die Marktstände auf dem Parkplatz an der Pienner Straße in Tharandt ein. Sofern es winterliche Extremverhältnisse nicht verhindern, gibt es dann regionale Backwaren, Fleischereiprodukte, Naturkost, Gemüse, Kartoffeln, Fisch, Milch- und Milchprodukte und andere Spezialitäten, erklärt Milana Müller vom Umweltbildungshaus Johannishöhe, das den Markt organisiert. (SZ)

