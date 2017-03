Naturbad bleibt 2018 geschlossen Die Bauzeit im Winter reicht einfach nicht – die Stadt schwenkt um und schließt das Bad im Sommer 2018 ganz.

Mit schwerem Gerät rückten jetzt erneut Gutachter an, um Bauschäden im Naturbad gerichtssicher zu dokumentieren. Die Stadt hat den Planer des Bades verklagt. © Anne Hübschmann

Dass im Winter auch mal länger Schnee liegen könnte, war nun nicht der überraschende Gedanke. Dafür der, dass die Folie, die im Naturbad eingebracht werden muss, deutliche Plusgrade braucht, um dafür geschmeidig genug zu sein. Ob das nun ausgerechnet in der Wintersaison 2017/2018 der Fall ist – auf diesen Nervenkitzel wollte sich Stadtbaudirektor Tilo Hönicke dann doch nicht einlassen. Also ist die Stadt jetzt umgeschwenkt und lässt die Badsaison 2018 ausfallen. Das Großenhainer Naturerlebnisbad bleibt in dem Jahr geschlossen.

Letztes Event mit den Bürgern wird das Sommerfest vom 25. bis 27. August 2017 sein. Dort können sich die Großenhainer ausführlich Bauerläuterungen ansehen und bekommen natürlich auch ihre Fragen zum Geschehen beantwortet. Erste Bilder, wie das neue Großenhainer Bad aussehen soll, wird die Stadt aber schon mit Saisonbeginn 2017 aufstellen. Das Bad schließt dann am 15. September wie gewohnt, bevor die Bagger anrücken. Dann geht es Schlag auf Schlag: Vom Bobersberg her wird eine Baustraße angelegt, am südlichen Tor am Gondelteich entsteht eine Baustellenzufahrt. Dann wird demontiert – die Beregnungsanlage, Elektroanlagen, technische Anbauten am Reinigungsteich. Der Regenerationsteich wird geleert und komplett verfüllt, denn aufgrund der deutlichen Verkleinerung des Bades wird hier einfach eine weitere Liegewiese entstehen. Das neue Reinigungsbecken entsteht zwischen den drei neu angelegten 50-Meter-Bahnen und einer 25-Meter-Bahn. Der Nichtschwimmerbereich bleibt weitgehend erhalten, der Sprungfelsen stehen, auch wenn künftig nur in eine Richtung gesprungen wird. Über die Kinderrutsche werden sich viele freuen, die hatten sich viele Familien längst gewünscht. Die Wasserfläche reduziert sich dagegen nochmals auf 1800 Quadratmeter. Von einst unglaublichen 10 000 Quadratmetern kurz nach der Wende und 3 000 Quadratmetern zur Landesgartenschau 2002. Das tut vielen Großenhainern noch weh, ist aber ein Kompromiss, um endlich ein technisch funktionierendes Naturbad zu bekommen, ohne auf ein Chlorbad umzuschwenken, wie es zunächst in der Diskussion war.

Dieser eigentliche Umbau der technischen Anlagen erfolgt ab Frühjahr 2018. Im darauffolgenden Jahr 2019 will die Stadt das neue Bad einweihen. 2,5 Millionen wird die Stadt der Komplettumbau kosten und da hat sie noch Glück, denn über das Förderprogramm Stadtumbau Ost „Äußerer Stadtring“ kann sich die Stadt 66 Prozent der förderbaren Ausgaben erstatten lassen. Und da steht ja noch die Frage im Raum, ob die Stadt ihren Baupfusch-Prozess gegen den Planer des Bades gewinnt und wie viel Entschädigung sie dort herausholen kann. Erst vor wenigen Tagen haben weitere, vom Gericht bestellte Gutachter letzte Beweissicherungsarbeiten durchgeführt.

Die rückten diesmal mit großem Gerät an (s. Foto), um Pumpenkreisläufe zu untersuchen. Die Stadt wirft Planer Rainer Grafinger u. a. vor, die technischen Anlagen nicht richtig dimensioniert zu haben. Seit 2002 läuft deshalb das Beweissicherungsverfahren zu Planungsmängeln. Die Gutachter haben die Stadt Großenhain bereits 200 000 Euro gekostet! Eingefordert hat sie 1,8 Millionen Euro als Schadensersatz. Anfang 2108 wollen die Gutachter fertig sein – ein eigentlicher Prozesstermin ist nicht bekannt.

