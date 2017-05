Naturabenteuer in der Kita Die Kita Sonnenschein hat ein Entdecker-Paket bekommen. Das passt, denn in der Einrichtung soll viel passieren.

Justin, Lennox und Louis mit Nistkasten, Insektenhotel und Büchern, die Gaby Wenzel, Mathias Wachs und Manuel Wenzel in die Kita Sonnenschein mitgebracht haben. © André Braun

Die Kita Sonnenschein in Döbeln Ost wird bald zur Baustelle. Die Stadt will für 90 000 Euro die Außenflächen neu gestalten. Genauer geht es um den betonierten Hof vor dem Eingang der Kita. „Da haben wir lange darum gekämpft“, sagte Leiterin Annegret Glauch. Zu dem Vorhaben passe auch das Geschenk, das die Kita am Freitag von der Firma Wachs Bauunternehmung erhalten hat. Geschäftsführer Mathias Wachs brachte ein großes Entdeckerpaket mit. Darin ein Nistkasten und ein „Insektenhotel“, aber auch Bücher, die die Natur erklären, Lampen, Lupen und „Regenwurmgläser“, mit denen die Kinder auf Entdeckertour in die Natur gehen sollen. Mit Blumensamen können sie sich auch selbst ein Stückchen Natur an ihrer Kita schaffen.

„Solche Themen kann man Kindern nicht nahe genug bringen: Was ist eine Blühwiese, wo leben Insekten, Eichhörnchen und Igel“, sagte Wachs. Die Roßweiner Firma baut Eigenheime. „Mit jedem Haus nehmen wir der Natur etwas weg. Da wollen wir wieder etwas zurückgeben.“ Das Entdeckerpaket ist eine Aktion der Unternehmen von Town und Country Haus und dem Netzwerk Natur.

