Natur-Kita bei jedem Wetter

© marko förster

Wer so einen richtigen Natur-Kindergarten einrichten will, lässt sich auch vom Regen nicht stören. Der zweite Arbeitseinsatz an der Heidenauer Kita Kunterbunt fiel deshalb trotz des Regens am Sonnabend nicht ganz aus. Neben Leiterin Simone Scholz (2.v.l.) und ihrer Tochter Amelie (l.) machten unter anderem auch Mandy Wilhelm und ihr Sohn Anton Johannes mit. Gemüse- und Kräutergarten sind schon angelegt, Fußfühlpfade, Klangstrecke und Weidenhütten folgen. Der Kindergarten freut sich über weitere Spenden und Geschenke für seinen großzügigen Außenbereich. Foto: Marko Förster

