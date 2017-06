Natur in den Fokus Die Ottendorfer Wald-Kita will ihr Außengelände neu gestalten. Bei einem Ideenwettbewerb hat sie dafür schon 400 Euro erhalten.

Der Waldkindergarten ist allein durch seine Lage mit der Natur eng verbunden. So konnte Emely beispielsweise beim 70. Geburtstag der Einrichtung sich mithilfe von Seilen von Baum zu Baum hangeln. Doch der Wald soll künftig noch mehr in den Fokus rücken. © Thorsten Eckert

Der Waldkindergarten von Ottendorf--Okrilla liegt, wie der Name schon verrät, inmitten eines wunderschönen Waldes. Umringt von hohen Bäumen wachsen die Kinder der Einrichtung nahezu idyllisch auf. Doch das ist noch nicht genug, ist das Leitungsteam der Ottendorfer Kindertagesstätten überzeugt. „Wir wollen den Wald noch mehr in die Einrichtung holen“, berichtet Annelie Eisold vom Leitungsteam. Der Kindergarten habe zwar ein schönes Außengelände mit zahlreichen Spielmöglichkeiten, dennoch wolle das Team des Kindergartens den Außenbereich neu gestalten. „Naturnah“, so Annelie Eisold. Dafür haben sich die Erzieherinnen bereits erste Gedanken gemacht und ihre Ideen beim mittlerweile fünften sächsischen Kinder-Garten-Wettbewerb eingereicht. Unter dem Motto „Unser Kinder-Garten – ein Ort der Begegnung!“ waren dabei von Januar bis Mai alle Kinderkrippen, Kindergärten, Horte und Kindertagespflegestellen im Freistaat aufgerufen, sich mit ihren Ideen und Projekten zur Gartengestaltung anzumelden. Denn bunt und vielseitig wie die Natur kann auch der Außenraum einer Kindertageseinrichtung sein, der damit zu einer gesundheitsfördernden Umgebung für die Kinder wird. An einem solchen Ort können die Kleinen und Großen spielend, forschend und kreativ tätig sein, sich selbst entdecken und miteinander lernen. Spielerisch und mit allen Sinnen erfahren sie dabei die Natur und Umwelt, haben vielseitige Möglichkeiten sich auszutoben, aber finden auch Orte für Rückzug und Erholung. Und immerhin: Bis zum Anmeldeschluss gingen bei der Sächsisches Landesvereinigung für Gesundheitsförderung, die den Wettbewerb veranstaltet, 47 Bewerbungen aus ganz Sachsen ein.

Gemeinsam unter die Lupe nehmen

Nun stehen die 30 Gewinner der ersten Stufe fest und die ersten Ideen des Teams vom Waldkindergarten gehören dazu. Die 30 Auserwählten erhalten dafür, dass sie die erste Runde geschafft haben, ein Preisgeld in Höhe von 400 Euro und sind automatisch für die nächste Stufe des Kinder-Garten-Wettbewerbs qualifiziert. „Die 400 Euro fließen natürlich in die Neugestaltung des Außengeländes“, weiß Annelie Eisold zu berichten.

Doch was hat der Waldkindergarten grundsätzlich vor? Konkrete Ideen müssen noch im Rahmen von Schulungen vertieft werden. Dazu hat sich die Einrichtung eine Spielraumplanerin zur Unterstützung geholt. Im August findet die erste Schulung statt. Dabei werden die Erzieherinnen gemeinsam das Außengelände der Kita genau unter die Lupe nehmen, die Kinder beobachten und deren Bedürfnisse und Wünsche erarbeiten. Jeglicher Fortschritt wird dokumentiert und beim Kinder-Garten-Wettbewerb nach und nach eingereicht. Denn natürlich folgen weitere Stufen.

So werden in der zweiten Stufe aus den jetzigen 30 Preisträgern noch einmal zehn Kitas mit 1 000 Euro ausgezeichnet und am Ende des Wettbewerbs werden drei Landessieger gekürt, die nochmals 2 500 Euro für die naturnahe Gestaltung ihres Außengeländes erhalten. „Besonders schön an diesem Wettbewerb ist auch der gegenseitige Erfahrungsaustausch. So ist es möglich, bei den anderen 29 Preisträgern der ersten Stufe zu hospitieren und sich mit den Kollegen auszutauschen“, berichtet Annelie Eisold. Man darf also gespannt sein, was sich in den kommenden Monaten im Waldkindergarten alles verändert.

zur Startseite