Schwarzbachs Woche Natürliche Innenstadt Ein Park mitten in der Einkaufsmeile? Ein visionärer Rückblick.

Die Wahrheit findet man ja bekanntlich zwischen den Zeilen, liebe Leserinnen und Leser. Gelegentlich tun sich dort auch Ideen auf, an die man bisher nicht zu denken wagte.

Vergangene Woche habe ich einen dieser Gedanken im Interview meines Kollegen Stefan Lehmann mit Peter Kneis von Verein Pro Natura entdeckt. Da war sie, diese Idee, auf die wir alle gewartet haben.

Auf die Frage, ob die Riesaer ihren herrlichen Stadtpark zu schätzen wissen, antwortete Kneis, dass das Interesse in letzter Zeit spürbar gewachsen sei, es in unserer Stadt aber an weiteren Grünanlagen fehlen würde. Kneis regte an, mal über dieses Thema zu diskutieren, statt sich immer nur mit dem Leerstand in der Hauptstraße zu beschäftigen.

Haben Sie es auch gesehen? Zwischen den Zeilen? Wertschätzung, Grünanlage, Leerstand, Hauptstraße. Denken wir diese Liste weiter, ließe sie sich noch um andere Begriffe erweitern: Lebensfreude, Anziehungspunkt, Einkaufsprojekt. Eine außergewöhnliche Kombination von Wörtern und Begebenheiten, die sich in folgendem Szenario zusammenfassen lässt: Riesa verabschiedet sich vom Traum, dass der unbelebte Teil der Einkaufsmeile reanimiert werden kann, baggert diesen Straßenteil auf, begrünt ihn wie einen Park mit Wiese, Sträuchern und Bäumen, und schenkt ihm Sitzgelegenheiten und Spielgeräte. Eine natürliche Innenstadt. Die Menschen kommen wieder gern hierher, weil sie inmitten der Häuser alles finden, was sie zur Entspannung brauchen. Der hintere Teil des Boulevards etabliert sich als natürlicher Ruhepol zum widernatürlichen Konsumtreiben ein paar Meter weiter. Und Riesa feiert einen zweiten unvergesslichen Tag der Sachsen, wird für dieses innovative Projekt weltbekannt und gewinnt sämtliche Preise für visionäre Innenstädte.

Ich gestehe, dass sich meine Gedanken etwas überschlagen haben und das jetzt ziemlich viel war, was ich da zwischen den Zeilen entdeckt habe. Aber gerade hinter einer Übertreibung steckt doch immer auch ein Fünkchen Wahrheit. Und warum sollte der moderne Mensch nicht auch in Riesa das tun, was er in den letzten Jahren immer häufiger macht: Der Natur, nachdem er sie aus der Stadt vertrieben hat, wieder etwas mehr Platz einräumen.

Die neue Grünanlage würde unserer Nachbarstadt Strehla womöglich ebenfalls zu einem Aufschwung verhelfen. Die Nixenstadt muss seit Jahren ohne Wahl auskommen, zumindest was das Stadtmaskottchen angeht. 2008 wurde dieses zum letzten Mal gewählt, da es in den letzten Jahren häufig nur eine Bewerberin gab. Auch dieses Jahr findet der Amtswechsel wohl ohne Abstimmung statt.

Die Grünanlage in der Riesaer Innenstadt könnte das Image des Amtes als Strehlaer Nixe eventuell etwas aufpolieren, beispielsweise indem wir den Einkaufsstraßen-Park um einen kleinen See erweitern, in dem die Nixe als fabelhaftes Wesen umherstreifen könnte. Die Attraktivität unseres visionären Parks würde das in jedem Falle steigern, und Strehla würde einen erquicklichen Teil unseres plötzlichen Besucheransturms abbekommen. Doch wie sagte Andree Schittko vom Riesaer Handels- und Gewerbeverein neulich? „Wir brauchen nicht nur Quatscher, sondern Macher.“

Diese Woche kann wohl kaum visionärer werden.

