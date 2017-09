Natürliche Autorität Darmstadt ist die erste Station als Cheftrainer für Torsten Frings – die Spieler dürfen ihn sogar duzen.

Als Spieler musste Torsten Frings machen, was Uwe Neuhaus sagte. Das ist diesmal allerdings anders. © dpa

Der Star ist der Trainer? Das stimmt vielleicht nicht ganz, immerhin steht beim SV Darmstadt 98 ein Weltmeister auf dem Platz, auch wenn Kevin Großkreutz beim Titelgewinn der Nationalmannschaft in Brasilien 2014 keine Sekunde gespielt hat. Torsten Frings hat zwar keinen internationalen Pokal gewonnen, aber 79 Länderspiele bestritten. Im Januar übernahm der 40-Jährige nach vier Jahren als Co-Trainer in Bremen den Chefposten bei den Hessen, obwohl der Abstieg aus der Fußball-Bundesliga so gut wie besiegelt war.

Doch von diesem Szenario ließ sich Frings nicht abschrecken. Der Klub, meint er, habe einen besonderen Charme. „Hier geht es sehr familiär zu.“ Außerdem könne man etwas entwickeln, was für ihn jedoch nicht heißt, den sofortigen Wiederaufstieg als Ziel auszugeben. Diese Erwartungshaltung treffe vielleicht auf Vereine wie den VfB Stuttgart oder Hannover 96 in der vorigen Saison zu. Mit denen sei Darmstadt jedoch nicht zu vergleichen, zudem habe es vor der Saison einen riesigen Umbruch mit 18 neuen Spielern gegeben.

„Für uns ist es erst das vierte Jahr in einer der beiden oberen Profiligen“, betont Frings. Im Mai 2013 waren die Lilien sportlich sogar aus der 3. Liga abgestiegen, blieben nur durch den Lizenzentzug von Kickers Offenbach drin. Doch dann starteten sie unter Trainer Dirk Schuster den Durchmarsch und schafften in ihrer ersten Bundesliga-Saison souverän den Klassenerhalt.

„Wir müssen gewarnt sein“

Trotzdem meint Frings: „Infrastrukturell und wirtschaftlich hinken wir noch hinterher, sodass unser Ziel lautet, uns im Profifußball zu etablieren.“ Das Stadion am Böllenfalltor, in dem Dynamo am Sonntag zum ersten Mal zu Gast sein wird, wurde 1921 eingeweiht und in den 1970er-Jahren umgebaut. Frings erwartet eine „enorm mutige und spielstarke“ Dresdner Mannschaft, die sich auch auswärts nicht verstecke. „Wir müssen gewarnt sein.“ Darmstadt hat – anders als die Schwarz-Gelben – einen guten Start erwischt. „Es ist normal, dass zu diesem Zeitpunkt der Saison noch nicht alles perfekt läuft, aber mit der Punktausbeute und dem Auftreten über weite Strecken der Spiele können wir bislang mehr als zufrieden sein“, sagt er.

Frings hat eine klare Vorstellung davon, wie sein Team auftreten soll: „Natürlich sind die Ergebnisse wichtig, aber ich will auch, dass sich unsere Fans zu 100 Prozent mit der Mannschaft identifizieren können. Wir möchten guten Fußball zeigen und besonders in Heimspielen dominant auftreten.“ Großkreutz ist dabei eine Führungsrolle zugedacht, drei Tore hat er bereits erzielt. Nachdem der 29-Jährige beim VfB Stuttgart nach einem nächtlichen Ausflug suspendiert worden war, bietet ihm Darmstadt eine neue Chance. Frings hat mit dem früheren Dortmunder, der abseits des Fußballplatzes gerne mal aus der Rolle fällt, kein Problem. „Mit seinen Leistungen sind wir bislang sehr zufrieden, er ackert wie ein Verrückter und bestreitet viele Zweikämpfe“, sagt der Chefcoach.

Im Umgang mit den Spielern setzt Frings auf seine natürliche Autorität. „Ich habe nicht etwas Bestimmtes getan, um mir Respekt zu verschaffen, das wäre wahrscheinlich sogar eher kontraproduktiv gewesen. Ich will nahe an der Mannschaft sein, die Spieler duzen mich auch, der Respekt muss aber da sein.“ Der ergibt sich auch aus seiner Bilanz als Profi, obwohl Frings selber sagt: „Von meinen früheren Erfolgen können sich weder ich noch meine Spieler etwas kaufen.“

Im defensiven Mittelfeld war er in der Nationalelf eine feste Größe bei der Heim-WM 2006 und zur EM 2008. Er gewann mit Werder Bremen zweimal den DFB-Pokal (1999, 2009), holte mit Bayern München das Double (2005) und spielte bei Borussia Dortmund, als Uwe Neuhaus dort Co-Trainer war. „Damals musste er das machen, was ich gesagt habe“, meint der Dynamo-Coach – und fügt schmunzelnd hinzu: „Daran wird er sich wohl diesmal nicht halten.“ Er sei ein toller Fußballer gewesen und, wie es aussehe, werde er auch ein guter Trainer. Das habe sich damals noch nicht so klar abgezeichnet wie etwa bei Matthias Sammer. „Torsten hat als Spieler schon ein bisschen mehr Spaß gehabt, war ein lustiger, netter Kerl“, erzählt Neuhaus.

Schluss mit lustig war für Frings dann jedoch, als er in der Nationalmannschaft plötzlich nicht mehr gefragt war. Die Frage nach seinem Verhältnis zu Joachim Löw lässt er im schriftlichen Interview unbeantwortet. Michael Ballack hatte ihm damals beigestanden und den Bundestrainer für seinen mangelhaften Umgang mit verdienten Spielern kritisiert und wurde wenig später selbst links liegen gelassen.

Zum Ausklang seiner Karriere ging Frings nach Kanada, spielte in Toronto, bis er nach einer Hüftverletzung im Februar 2013 aufhören musste. „Ich würde schon sagen, dass es hilfreich ist, wenn man vor wenigen Jahren noch selbst auf dem Feld gestanden hat.“ Möglicherweise könne er sich etwas besser in die Spieler hineinversetzen. Sie wissen, dass sie jederzeit zu ihm kommen können. Auch das hat etwas mit der familiären Art des Vereins zu tun: ein Team zu sein. „Die Jungs haben alle einen guten Charakter“, sagt Frings.

Er ist in Würselen bei Aachen geboren und aufgewachsen, aber seit mehr als 20 Jahren in Bremen zu Hause. Seine Familie ist geblieben. „Meine Frau kommt von dort, meine Kinder sind dort geboren“, sagt er. „Sie sollen nicht sechs-, siebenmal umziehen müssen, nur weil ich einen neuen Trainerjob habe.“ Er kennt das Geschäft, auch wenn er betont, in Darmstadt „eine Entwicklung mitgestalten“ zu wollen. Mit dieser Bodenständigkeit sind die Hessen als Außenseiter ganz nach oben marschiert. Und auch wenn es nicht die Erwartungshaltung sein mag: Ausgeschlossen ist die direkte Rückkehr nicht.

