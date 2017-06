Fußball „Natürlich Klassenerhalt“ Der Jubel ist verebbt: Weinböhlas Trainer Würgau hat die neue Saison des Fußball-Kreismeisters schon lange im Blick.

Mit einem respektablen Vorsprung von zehn Punkten hat sich TuS Weinböhla den Fußball-Kreismeistertitel gesichert. Damit wird die Elf um Trainer Yves Würgau in der kommenden Saison in der Landesklasse Mitte auflaufen. Der 49-jährige Meißner spricht im Interview über das Aufstiegsjahr, ein verpasstes Double und schaut schon voraus auf die siebente Liga.

Herr Würgau, Gratulation zum Aufstieg! War der Staffelsieg so geplant?

Nach dem zweiten Platz im Vorjahr in der Meisterschaft und dem Sieg im Kreispokal wollten wir schon vorn ein Wörtchen mitreden. Es wurde kein Druck auf einen unbedingten Staffelsieg aufgebaut, aber ein Platz auf dem Podest sollte es schon sein.

Wann konkretisierte sich die Saisonzielstellung?

Zur Winterpause lagen wir ungeschlagen an der Tabellenspitze, waren Herbstmeister geworden. Wir absolvierten ein Trainingslager in Weißig und dort wurden Gespräche geführt. Da war der einhellige Tenor - wir packen es an. Wobei man schon spürte, dass in den Köpfen der Spieler jetzt mehr als zuvor überlegt wurde. Es gab plötzlich knappere Ergebnisse. In Riesa kamen wir erst in der Nachspielzeit zum Siegtor. Gegen Radeburg wurde sogar verloren. Knackpunkt war dann sicher der Sieg gegen unseren ärgsten Verfolger Canitz.

Was lief in Weinböhla besser, als in anderen Mannschaften?

Ich denke, dass unser recht breiter Kader sicher ein Vorteil war. Auch bei Ausfällen hatten wir guten Ersatz auf der Bank sitzen. Und wir haben auch ein sehr emsiges Team um unsere Spieler herum. Da sind Co-Trainer Richard Quietzsch, Torwarttrainer Jochen Krämer, Mannschaftsleiter Steffen Schwaten und Physiotherapeut Stefan Greifenberg. Alle haben einen großen Anteil am Erfolg.

Sie sprachen Ausfälle an. Gab es viele Verletzungen?

Naja, doch einige längerfristige. Robin Frisch musste die gesamte Hinrunde wegen einem Schlüsselbeinbruch pausieren, drehte aber in der Rückrunde mächtig auf und ist aus der Stammelf nicht mehr wegzudenken. Kevin Wilde bot bis zu seinem Ausfall wegen einem Milzriss eine überragende Leistung. Moritz Heidenblut bekam aufgrund von Asthma eine längere Sportsperre. Ralf Herzog erlitt einen Kreuzbandriss, auch Tom Kaiser und Kapitän Kay Ettelt fielen aus. Aber wir konnten die Ausfälle recht gut kompensieren.

Sie standen auch im Pokalfinale, doch das ging gegen Tauscha verloren ...

Wir hätten schon gern das sogenannte Double geholt. Aber es sollte nicht sein. Tauscha war an diesem Tag besser eingestellt als wir und hat verdient gewonnen. Daran gibt es nichts zu deuteln. Man lernt daraus.

Ist die TuS bereit für die Landesklasse?

Sportlich haben wir die Qualifikation geschafft. Aber auch der Vereinsvorstand hat alle Wege um den Sport herum für diese siebente Liga geebnet.

Wie wird die Mannschaft in der kommenden Saison aussehen?

Wir bleiben zusammen. Ich suche noch ein paar erfahrene Leute, denn kaum einer meiner Jungs hat mal in der Landesklasse gespielt. Wiederum werden wir auch stets unsere jungen Spieler einfügen. Dieser Sprung in Liga sieben sollte auch ein Anreiz für die Jugendlichen sein.

Wie lautet die Zielstellung für die Saison 2017/2018?

Natürlich Klassenerhalt. Längerfristig wollen wir uns in dieser Klasse etablieren. Wichtig ist jetzt, dass der Erfolg in der Kreisoberliga bei den Spielern richtig eingeschätzt wird. Wir können auch mal Lehrgeld zahlen, mal eine Packung verabreicht bekommen. Das müssen die Jungs wegstecken.

Wann beginnt die Vorbereitung?

Am 10. Juli geht es los. In der Vorbereitung wird dreimal in der Woche trainiert. Es gibt einige Testspiele, so gegen den Radebeuler BC und VfB Hellerau-Klotzsche.

