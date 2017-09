Natürlich Grenze Abschotten oder offenhalten? Die spezielle Lage im Dreiländereck spielt bei der Kriminalität immer noch eine große Rolle.

Ein gestohlener Radlader in der Neiße: Er stammt vom Landhandel Zittau, wurde aus der Niederlassung in Görlitz geklaut. Das Fahrzeug musste verschrottet werden. © Archivfoto: Danilo Dittrich

Toi, toi, toi. Bis heute musste der Landhandel Zittau nicht mehr so einen heftigen Diebstahl verkraften, wie den im Sommer vor zwei Jahren. Damals wurde vom Gelände der Firma an der Paul-Mühsam-Straße in Görlitz ein Radlader gestohlen. 120 000 Euro war das Gerät wert, war – denn nach einem unfreiwilligen tagelangen Bad in der Neiße gab es nur noch eine Diagnose: Schrott. Die Diebe wollten das Fahrzeug nach Polen bringen, bleiben aber im Grenzfluss hängen. Landhandel Geschäftsführer Henry Herwig bekam zumindest die Kosten für die Bergung und den Zeitwert des Gerätes von der Versicherung ersetzt.

Der Fall des Radladers – doch schon ein besonderer Fall von Grenzkriminalität jenseits von Auto- und Fahrradklau, Einbrüchen. Oder doch nicht? Wird zu wenig an den Grenzen zu Polen und Tschechien kontrolliert? Beispiel G 20-Gipfel in Hamburg: Hier kamen ganz andere als erwartete Delikte zutage. Von Mitte Juni bis Mitte Juli gab es verstärkte Grenzkontrollen. Im Bereich des Grenzüberganges Ludwigsdorf waren in dieser Zeit rund 16 100 Personen in Bussen unterwegs, rund 48 000 in Pkw, teilt die Bundespolizei mit. Deutlich weniger waren es im Bereich Ebersbach: 600 Personen in Bussen, 6 500 in Pkw. Während der Kontrollen anlässlich des Gipfels wurden in Ludwigsdorf und Ebersbach rund 360 Straftaten festgestellt, so Bundespolizei-Sprecher Christian Meinhold von der Direktion in Pirna. 60 Personen wurden zudem mit Haftbefehl gesucht. Unerlaubte Einreise und unerlaubter Aufenthalt waren die Hauptdelikte. Wie viele Fahrzeuge die Bundespolizei in der Region außerhalb der besonderen Ereignisse wie dem G 20-Gipfel pro Woche kontrolliert, dazu gebe es keine Statistik, heißt es aus Pirna.

Die Bundespolizei zieht für die Zeit der verstärkten Kontrollen jedenfalls ein positives Fazit. Neben den speziellen Sachverhalten zum Thema G 20 seien auch „allgemeinpolizeiliche Erfolge“ verbucht worden. „Trotz dadurch entstandener längerer Wartezeiten an den Grenzübergängen waren die Reaktionen seitens der Bevölkerung größtenteils verständnisvoll“, so Bundespolizeisprecher Christian Meinhold. Sollten die Grenzkontrollen deshalb dauerhaft aufrechterhalten werden? Für Lars Fiehler, Sprecher der Industrie- und Handelskammer in Dresden keine Frage. Jede Beeinträchtigung des freien Grenzübertrittes habe mehr negative Auswirkungen für Gewerbetreibende, sagt er. Am Gedanken des Freihandels innerhalb der EU sei nicht zu rütteln. Kritischer sieht es Knut Scheibe, Kreishandwerksmeister aus Markersdorf. Die Sicherheit gerade für Handwerksbetriebe sei mies. Da helfen auch keine „Zahlenspiele in der Polizeistatistik“.

Personell gesehen gab es dabei bei der Bundespolizei im Landkreis in den vergangenen Jahren kaum Veränderungen. 2015 taten in Ebersbach 303 Bundespolizisten ihren Dienst, 2016 waren es 300, aktuell sind es 299. Ähnlich die Zahlen in Ludwigsdorf: 2015 waren es 328 Bundespolizisten, im vergangenen Jahr 322, derzeit 319. Dabei handelt es sich jeweils um das Gesamtpersonal, also Polizei- und Verwaltungsbeamte. Die Personalstärke unterliege, wie auch in jeder anderen Dienststelle der Bundespolizeidirektion, natürlichen Schwankungen, etwa altersbedingt oder zeitlich befristeten Abordnungen, heißt es aus Pirna. Im Bereich der Polizeidirektion Görlitz, also der Landespolizei, ging im vergangenen Jahr die Kriminalität um sechs Prozent zurück. Das betrifft die Kreise Görlitz und Bautzen. In Summe waren das über 2 300 Straftaten weniger als 2015. Die Polizeidirektion hat derzeit 1 420 Mitarbeiter.

Die Statistik sagt zwar, dass die Kriminalität in der Oberlausitz 2016 auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren ist. Aber es gibt Unterschiede. Der Kreis Görlitz, von der Fläche und der Einwohnerzahl kleiner, weist 2016 über 21 000 Fälle auf. Schwerpunkte sind Görlitz, aber auch Zittau und Horka. Hier spielt die Grenzkriminalität die größte Rolle.

Die Neiße, ob in Zittau oder Görlitz, der Fluss ist seit Jahren ein Schwerpunkt der Grenzkriminalität. Im Zittauer Gebirge gab es früher die Pascher, die Schmuggler. Sicher anders als die heutigen kriminellen Zeitgenossen. Das Theater Zittau-Görlitz hat ihnen jedenfalls mit dem „Pascherfriedel“ ein Denkmal gesetzt. (mit SZ/rs)

