Nationalparkverwaltung sucht Bufdis In Bad Schandau sind zwei Stellen für junge Leute frei, die sich ein Jahr lang für Natur und Landschaft in der Region einsetzen wollen.

Als Bufdi in der Nationalverwaltung sind die jungen Leute für Projekt in der Sächsischen Schweiz zuständig. © Symbolbild/Marko Förster

Ab sofort läuft die Bewerbungszeit zum Bundesfreiwilligendienst in der Nationalparkverwaltung Bad Schandau. Dort wären zwei Stellen zu besetzen, in der Öffentlichkeitsarbeit sowie bei der Nationalparkwacht. Gesucht sind engagierte Menschen, die Interesse haben, sich ein Jahr lang für Natur und Landschaft der Region einsetzen. In beiden Bereichen besteht die Möglichkeit, bei konkreten Projekten mitzuwirken, heißt es von der Verwaltung.

Kenntnisse über das Gebiet seien von Vorteil, aber keine feste Bedingung. Bewerber sollten mindestens 26 Jahre alt sein und einen Schulabschluss haben. Neben dem Einsatz in der Nationalparkverwaltung nehmen die Bufdis an Seminaren teil, bei denen sie ihre Erfahrungen mit anderen Teilnehmern des Programms austauschen. Weitere Infos auf der Website. (SZ)

zur Startseite