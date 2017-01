Nationalparkbahnhof jetzt offiziell Ab nächster Woche ist der Sebnitzer Bahnhof nicht einfach nur mehr Bahnhof, sondern offiziell die Schnittstelle zwischen den Nationalparks.

Der Sebnitzer Bahnhof will künftig noch mehr Menschen dazu bewegen, vom Auto auf den zug umzusteigen. © Dirk Zschiedrich

Am kommenden Freitag wird der Nationalparkbahnhof Sebnitz eingeweiht. Das Empfangsgebäude stimmt künftig die Fahrgäste mit einer ergänzten Innengestaltung auf das Naturerlebnis ein. Nach diesem Konzept bildet der Bahnhof die Schnittstelle zwischen den Nationalparks Sächsische und Böhmische Schweiz. Er befindet sich in der Mitte zwischen dem Nationalparkzentrum in Bad Schandau und seinem tschechischen Gegenstück in Krasna Lipa (Schönlinde). Die Gäste sollen laut Konzept ermutigt werden, ihr Auto stehenzulassen und die umweltfreundliche Mobilität mit der Bahn zu nutzen. Kostenlose Parkplätze gibt es bereits, auch einen Abstellplatz für Fahrräder. (SZ)

