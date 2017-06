Nationalpark warnt vor Waldbrandgefahr Angesichts der Wettervorhersage für das bevorstehende lange Wochenende hat die Verwaltung des Nationalparks Sächsische Schweiz eindringlich vor der Gefahr von Bränden gewarnt.

Die Nationalparkverwaltung mahnt nochmals, auch über das verlängerte Wochenende, das Racuh- und Feuerverbot im Wald zu wahren. © Archiv/SZ

Gemeinsam mit dem Bürgermeister sowie dem Leiter der Feuerwehr Bad Schandau erinnerte sie am Donnerstag an das Rauch- und Feuerverbot im Wald. Indem die zahlreich erwarteten Besucher die wenigen Regeln an jeder Eingangstafel beachteten, könnten sie einen wesentlichen Beitrag zum Schutz des Parks leisten, heißt es in einer Mitteilung.

Die Verwaltung erinnerte daran, dass erst am vergangenen Montag knapp 80 Feuerwehrleute aus Bad Schandau und Umgebung einen Waldbrand löschen mussten, dessen Ursache ein illegales Lagerfeuer gewesen sei. Schließlich habe sogar ein Hubschrauber der Bundeswehr angefordert werden müssen. Auf Stadt und Nationalparkverwaltung kämen jetzt Kosten im hohen fünfstelligen Bereich zu.

Nahe der Schrammsteinkette hätten Unbekannte wiederum ein Feuer angezündet, ohne es anschließend vollständig zu löschen. Die Folge: verbrannte, teilweise mehr als 100 Jahre alte Birken und Riffkiefern sowie vernichtete Beerstrauchheiden. Noch vor Kurzem habe dort außerdem ein Wanderfalken-Paar gebrütet. (dpa)

