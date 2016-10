Nationalpark sucht Freiwillige Für den Bundesfreiwilligendienst sind noch zwei Stellen zu besetzen.

Wer sich für den Nationalpark interessiert, ist als Bundesfreiwilliger genau richtig. © Mike Jäger

Naturverbundene haben ab sofort die Möglichkeit, sich für den Bundesfreiwilligendienst in der Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz in Bad Schandau zu bewerben. Zwei Stellen sind neu zu besetzen: bei der Nationalparkwacht und in der Öffentlichkeitsarbeit.

Während in der Öffentlichkeitsarbeit eher die Betreuung der Informationsstellen und der Internetseiten eine Rolle spielt, betreut und informiert der Parkwächter vordergründig die Besucher des Parks und kümmert sich um die Instandhaltung der Wege und Besuchereinrichtungen. Voraussetzung für beide Bereiche ist ein gewisses Interesse für Natur und Umwelt sowie die Fahrerlaubnis.

Die Nationalparkverwaltung sucht vornehmlich Bewerber über 26 Jahren und mit Schulabschluss, die den Alltag in der Naturschutz-Fachbehörde kennenlernen wollen. Neben der Arbeit im Gelände nehmen die Freiwilligen auch an Seminaren teil. (SZ)

