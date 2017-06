Nationalpark braucht Spezialtechnik zum Löschen Beim Waldbrand in den Schrammsteinen war ein Hubschrauber die letzte Rettung. Dass er beim nächsten Mal wieder hilft, kann keiner garantieren.

zurück Bild 1 von 2 weiter Das Raupenfahrzeug ist zwar rot, mit dem Feuerwehrmänner kürzlich Kanister mit Löschwasser auf ein Felsriff im Elbsandstein geschafft hatten. Das Gefährt gehört aber nicht der Feuerwehr, sondern der Nationalparkverwaltung. Grundsätzlich wird mit den Raupenfahrzeugen Material für Instandhaltung an abgelegene Stiegen und Wege transportiert. © Marko Förster

Kai Bigge, Stadtwehrleiter Bad Schandau.

Was zu tun ist, wenn es im Elbsandsteingebirge brennt, wissen die hiesigen Feuerwehrleute. Doch sie könnten im Nationalpark schneller und effektiver sein, wenn sie für die schwer zugänglichen Schluchten die passende Technik hätten. Weil das nicht der Fall ist, mussten die Feuerwehrkameraden beim Waldbrand in den Schrammsteinen am 29. und 30. Mai wie die Altvorderen Löschwasser an den Brandherd schleppen. Tankfahrzeuge fuhren so weit in den Wald hinein, wie es möglich war. Dort wurde das Löschwasser in Behälter umgefüllt, die auf zwei kleinen Raupenfahrzeugen über schmale Pfade weiter Richtung Brandherd gebracht wurden. Die letzten 400 Meter waren jedoch so unwegsam, dass die Kanister getragen werden mussten. Auf diese Weise konnte der Waldbrand erst mal eingedämmt werden. Doch erst der Einsatz eines Hubschraubers brachte den endgültigen Erfolg.

Zur Auswertung der Ereignisse Tage danach wurden die Feuerwehrkameraden zwar allseits für ihr Engagement gelobt. Auch in Internetforen wurden sie mit Dankesworten geradezu überschüttet. Doch eigentlich würde die Feuerwehr viel lieber mit geeigneter Technik löschen. Die müsste im Spezialfall des Nationalparks leichter sein als die Standardausrüstung. „Das war auch ein wichtiges Thema in der Auswertung“, sagt Stadtwehrleiter Kai Bigge.

Für die Stadt nicht finanzierbar

Eine der Fragen war, ob die Feuerwehr leichter auf einen Hubschrauber zurückgreifen können sollte, der für Löscheinsätze geeignet ist. Gegen Mittag des 29. Mai hatte die Feuerwehr einen solchen angefordert. Kurz nach 17 Uhr war ein Hubschrauber da. Bis dahin hatten rund 60 Feuerwehrmänner und Mitarbeiter des Nationalparks im wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun.

Die Zusammenarbeit der Behörden habe prima geklappt, sagt Kai Bigge. Nationalparkleiter Dietrich Butter gibt aber zu bedenken, dass es auch ein glücklicher Zufall war, dass überhaupt schon um 17 Uhr ein Hubschrauber da war. Denn es mussten erst mal die Entscheider erreicht werden, die einen Hubschrauber ordern können, dessen Einsatz geschätzte 20 000 Euro kostet. Butter selbst könne das nicht, selbst wenn der Nationalpark abbrennen würde.

Formal wäre die Stadt Bad Schandau zuständig gewesen. „Wir könnten gar nicht jedes Mal einen Hubschrauber holen, dann wären wir pleite“, sagt Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus). Die Stadt muss schon den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr und die beruflichen Ausfallzeiten der Kameraden begleichen. Bei dem ähnlich verheerenden Waldbrand 2015 in den Affensteinen blieben am Ende rund 20 000 Euro Kosten an der Stadt hängen, ohne Hubschrauber. Waldbrände können eine Stadt regelrecht verarmen lassen.

So blieb dieses Mal nur der Staatsbetrieb Sachsenforst, der dem Nationalpark übergeordnet ist. Dass dessen Geschäftsführung schnell erreicht werden konnte, war ein Glücksfall. „Es gibt aber keinerlei Sicherheit, dass beim nächsten Mal wieder so entschieden wird“, sagt Dietrich Butter. Am liebsten wäre ihm und der Feuerwehr, wenn ein Hubschrauber mit zugehöriger Mannschaft in der Nähe stationiert wäre. Sie wissen aber auch, dass das weder finanzier- noch umsetzbar ist. Der Hubschrauber vom 29. Mai kam aus dem brandenburgischen Holzdorf. Nun entstand die Idee, wenigstens Verträge zur Nutzung von Hubschraubern abzuschließen, damit ein Prozedere und ein Kostenrahmen festgelegt sind. Das würde in der Abstimmung Zeit sparen, die im Brandfall wichtig sein könnte. Wer mit wem in Verhandlungen treten müsste, sei in der Diskussion.

Was macht das Löschen in dem zerklüfteten Gebiet überhaupt so kompliziert? „Beim Brand in den Schrammsteinen haben wir viele Varianten durchgespielt“, sagt Stadtwehrleiter Bigge. Dazu zählen ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen, der Aufbau einer Schlauchleitung über die Breite Kluft bis zur Elbe oder Wasser aus der Kirnitzsch im Nassen Grund zu pumpen. „Dabei muss berücksichtigt werden, dass Verstärkerpumpen von 180 bis 220 Kilogramm gesetzt werden müssen, da fallen dann sowohl Mittelwinkel als auch die Breite Kluft raus“, erklärt Bigge. Stünden leichtere Pumpen und Schläuche zur Verfügung, wäre das jedoch möglich gewesen.

Zum Auftanken nach Dresden

Als einzig praktikable Lösung für eine Schlauchleitung wurde eine Strecke von der Kirnitzsch übers Wildfeld und die Lehne bis zum Gratweg ermittelt. „Selbst wenn wir mit Fahrzeugen an den unteren Teil der Lehne gefahren wären und von da aus in eine Leitung von 2,4 Kilometern eingespeist hätten, wäre der Aufbau – und auch der Abbau – eine wahnsinnige Plackerei geworden. Die Belastung für die Umwelt will ich gar nicht erst anführen“, erklärt Bigge. So wurde ein Hubschrauber nötig. Der schöpfte Wasser aus der Elbe in seinen 5 000 Liter fassenden Löschbehälter und warf es 14-mal über der Brandstelle ab. Zweimal musste der Hubschrauber zum Auftanken nach Dresden fliegen. Die Kosten für den Hubschraubereinsatz werden auf 20 000 Euro geschätzt. Ob für den Nationalpark Löschtechnik angeschafft werden kann und wer das finanziert, wird weiter zwischen den Behörden diskutiert.

