Nasse Kita Eigentlich sollte die Kita ein neues Dach bekommen. Doch nun sind die Bauarbeiter seit Wochen verschwunden.

Zeitweise musste in der Kita mit Kinderbadewannen das Wasser, das von der Decke kam, aufgefangen werden. Derzeit ist es trocken, aber die Bauarbeiten ruhen. © Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen

Der erste Advent steht bevor. Die Erzieher der Kita Weinbergwichtel der Volkssolidarität würden mit den Kindern gern alles festlich schmücken. Stattdessen ist die Fassade eingerüstet und überall liegt Baumaterial herum. „Das sieht furchtbar aus“, sagt der stellvertretende Kita-Leiter Jens Hoffmann. Seit Mitte September wird das Dach gebaut, seit fast zwei Wochen sind die Bauarbeiter verschwunden. Erzieher, Eltern und Kinder fragen sich, wann es endlich weitergeht und wie lange es dann noch dauert.

Die Dachsanierung war dringend notwendig, weil es seit der Eröffnung vor zwölf Jahren immer mal wieder hereinregnete, was auf undichte Stellen im Dach hindeutete. Nach Aussage der Gemeinde sollte die Sanierung des Flachdachs, das mit Dachpappe belegt ist, nur fünf Wochen dauern. Bei laufendem Betrieb der Kita mit 111 Kindern.

„Inzwischen haben wir Mitte November und schreiben Woche elf nach Beginn der Maßnahme. Die Dachsanierung ist noch immer im Gange und kein Ende in Sicht“, so die Kitaleitung. Während der Arbeiten seien erhebliche Schäden an der Holzdecke im Obergeschoss entstanden, weil es stark hereinregnete. „Die schöne Holzdecke ist an vielen Stellen unansehnlich geworden“, erklärt die Pressereferentin Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen. Über Tage musste die Einrichtung Wannen und Eimer im Foyer und in Gruppenräumen aufstellen, um das eindringende Wasser aufzufangen.

Seit zwei Wochen waren nun gar keine Bauleute mehr vor Ort. Laut Volkssolidarität scheint die Baustelle regelrecht verlassen. Über die Gründe habe man keinerlei Informationen von der Gemeinde erhalten. „Es kann nur spekuliert werden, ob sich Gemeinde und Baufirma womöglich uneinig über die Baukosten oder die Vorgehensweise sind“, so die Sprecherin. Viele Eltern der Kinder in der Einrichtung würden zwischenzeitlich verständnislos auf die Situation der Dauer-Baustelle reagieren. Immerhin: Bevor die Bauarbeiter ihre Pause eingelegt haben, scheinen sie das Dach abgedichtet zu haben. „Derzeit müssen wir zum Glück keine Wannen aufstellen“, so Jens Hoffmann.

Auf SZ-Nachfrage gibt Lutz Heinl, Leiter des Bauamtes, zu, dass sich die Sanierung des Daches schwieriger und zeitintensiver gestaltet, als vor Baubeginn Mitte September zu vermuten war. „Dies ist vor allem der Witterungslage im Oktober/November geschuldet. Es hat nahezu täglich, oftmals lang anhaltend und intensiv geregnet. Dieser Umstand hatte gravierende Einflüsse auf bautechnische, bautechnologische und zeitliche Abläufe der Dachreparaturarbeiten“, so Heinl. Hinzu kam in der zweiten Novemberwoche ein Kälteeinbruch. Das sei allerdings nicht der einzige Grund für die einstweilige Unterbrechung der Bauarbeiten gewesen. „Es galt auch, zwischenzeitlich entstandene Differenzstandpunkte zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer auszuräumen“, erklärt Heinl. Voraussichtlich am Montag kann es weitergehen und noch vor Weihnachten soll die Baustelle endgültig geräumt werden.

zur Startseite