Nashville in der Johannstadt

Fast 7 600 Kilometer trennen die Hopfgartenstraße in der Johannstadt von Nashville/Tennessee in den USA. Das Flair der Musikmetropole spürt der Besucher dennoch sofort im Studio von Johannes Gerstengarbe. Gitarren liegen auf den plüschigen Sofas, im Regal an der Wand stehen neben Platten und CD’s verschiedene Whiskey-Sorten. Ballroom Studios heißt das kleine Reich. In Anlehnung an seinen eigentlichen Plan – einen alten Ballsaal wollte er mieten. Doch die Miete dafür war dann doch zu teuer. Heute ist er voll und ganz angekommen in der Johannstadt, in der alten Schokofabrik, die er mit anderen Künstlern teilt.

Die Tolle sitzt

Wenn Johannes Gerstengarbe seine schwarze Haartolle richtet, die Gitarre greift und den Johnny Cash-Song „Jackson“ anstimmt, glaubt man, tatsächlich im Country-Mekka Nashville zu sein. Der 34-Jährige hat das Wissen für sein Tonstudio aus der US-Musikstadt mitgebracht. Er besuchte mehrere Tontechnikkurse, schaute dort den Leuten über die Schulter, sog alles auf. „Ich besuchte unter anderem einen Kurs in einem Studio, in dem schon Elvis Presley eine Platte aufnahm, das war cool“, erzählt er. 1957 eröffnete das Musiklabel RCA sein mit damals modernster Technik ausgestattetes Studio B in Nashville. Kurz darauf nahm der King of Rock´roll seine Platten nicht mehr in New York, sondern ab 1958 erstmals in Nashville auf.

Das Prinzip aus diesem Studio übernahm Musikproduzent Johannes Gerstengarbe für sein eigenes auf der Hopfgartenstraße. Nur ein großer Aufnahmeraum und ein separater Regieraum. Andere Studios haben oft mehrere Räume, in denen der Gesang und die verschiedenen Instrumente getrennt voneinander aufgenommen und später erst zusammengefügt werden. So sei der Sound nicht ganz so „rein“, wie er sagt, sondern wilder und ursprünglicher.

Das kommt an in der Szene. Musiker wie Keimzeit-Sänger Norbert Leisegang, Ärzte-Schlagzeuger Bela B. und C. J. Ramone, Bassist und letzter Überlebender der US-Punkband Ramones waren schon zu Gast im Ballroom. Zuletzt nahm dort auch Liedermacher Konstantin Wecker zusammen mit der Dresdner Gruppe Banda Internationale einen Song auf.

Grundsätzlich kann sich jeder Musiker in das Studio einmieten, egal ob Profi oder Nachwuchsband. Der Kontakt entsteht meist per Mail, oft auch über Facebook. War ein Künstler mit dem Studio zufrieden, empfiehlt er es weiter. Oft werden die Räume im Paket mit Johannes Gerstengarbe als Produzenten gebucht. Wie lange es dauert, einen Song oder ein Album aufzunehmen, kann der Profi nicht beziffern. Von einer bis sechs Wochen ist alles dabei. Wie hoch die Miete ist, will er nicht verraten. Nur so viel: Nachwuchsmusiker bezahlen das gleiche wie gestandene Bands. Die Technik ist teuer und will finanziert werden, erklärt der 34-Jährige. Für ein Mischpult können schon mal mehrere Zehntausend Euro zusammen kommen.

Konstantin Wecker nahm nicht nur einen Song in der Johannstadt auf, er beteiligte sich auch an Gerstengarbes Diskussionsformat „Ballroom Talks“. Die Pilotsendung lief unter dem Thema „Heimat”. Neben seiner Musikerlaufbahn will Gerstengarbe dieses Format weiter ausbauen.

Ein Zahn beendete die Karriere

Seine Laufbahn als Musiker begann der Wahl-Dresdner als Neunjähriger mit dem Klassiker unter den Kinder-Instrumenten: Blockflöte. Seine Eltern sind übrigens nicht wie bei vielen anderen Musikern auch aus der Szene, sondern Naturwissenschaftler. In seinem Kinderzimmer in Halle an der Saale klang schon früh Konstantin Wecker aus dem Kassettenrekorder, bis heute eines seiner Vorbilder. Neben Countryikone Johnny Cash natürlich. Festlegen lassen wollte er sich schon von Anfang an nicht, neben der Blockflöte, lernte er auch Klavier und Trompete. Ein ausgeschlagener Zahn beendete mit zehn die Karriere als Trompeter. Stattdessen lernte er dann eben Klavier und Gitarre. Vier Jahre lang nahm er außerdem Unterricht in klassischem Gesang. Sein Geld aus dem Zivildienst investierte er in sein erstes Studio-Equipment.

Studiert hat er Jazz-Gitarre an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weberin Dresden. Am gleichen Ort unterrichtet er heute als freier Dozent. Arrangieren ist sein Fach. Und er macht allen, die von einer Laufbahn als Musiker träumen, Mut. Die Aufnahmeprüfungen sind hart, es gibt teilweise Hunderte Bewerber, aber es sei nicht unmöglich. „Ich wurde dreimal abgelehnt, bevor ich endlich an einer Hochschule angenommen wurde.“

Heute ist er gut im Geschäft. Der Weg führte ihn nach seinem Aufenthalt in Tennessee in die Johannstadt. Und die 7 600 Kilometer sind im Flieger gut zu schaffen.

