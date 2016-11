Nasenlos glücklich Mit wenigen Strichen macht Dao Ngoc Mai aus jedem eine Comic-Figur. Auch Google hat ihr Talent schon entdeckt.

Alles, was Dao Ngoc Mai für ihre Kunst braucht, sind ihre Stifte und ein Blatt Papier. Ein Zufall brachte sie auf ihre Geschäftsidee.

Die Künstlerin und ihr Freund Miguel: Ohne Nasen, aber mit Liebe gezeichnet.

Irgendwas fehlt doch da im Gesicht. Die Augen sind als schmale Schlitze immerhin noch zu erahnen. Die Nase aber, die fehlt komplett. „Ich finde das süßer ohne Nase“, sagt Dao Ngoc Mai. „Alle sehen so megaglücklich aus und lächeln dich an.“

Ihre putzigen nasenlosen Figuren sind ihr Markenzeichen. Nur mit schwarzem Fineliner und ein paar Ausmalstiften macht sie aus jedem Menschen, der das möchte, eine glückliche Comic-Figur. Ihre Bilder malt sie dabei immer von rechts nach links, damit nichts verwischt. Sie ist zwar beidhändig, aber mit links deutlich kreativer. Die ungewöhnliche Malrichtung hat aber auch noch einen anderen Grund: Sie ist typisch für Mangas, das sind japanische Comics mit jahrhundertelanger Tradition. Seit den 90ern ist die Szene auch in Deutschland schwer im Kommen. „Das ist eigentlich kein Hobby mehr, sondern eher eine Bewegung“, sagt sie. Und Mai gehörte schon früh dazu. „Seit meine Schwester mal so ein Comic-Heft mit nach Hause gebracht hat, bin ich fasziniert von Mangas und zeichne sie selbst.“ Damals war sie zehn Jahre alt.

Die Zukunft ausgemalt

Heute ist sie 25 und hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Bis vor zwei Jahren studierte sie in Hamburg Grafikdesign mit Schwerpunkt Illustration. Nach ihrem Abschluss zog sie zurück nach Dresden ins Haus ihrer Eltern. „Bei Vietnamesen ist das üblich, dass mehrere Generationen unter einem Dach leben“, sagt sie. Ihre Eltern kamen vor ihrer Geburt aus Vietnam nach Sachsen.

„Unsere Dozenten haben uns eingebläut, dass wir uns besser nicht selbstständig machen sollten, und wenn, dann nur nach drei, vier Jahren Berufserfahrung.“ In einer Werbeagentur ausgebeutet zu werden, das kam für Mai aber nie infrage. Sie wollte ihr eigener Chef sein, und zwar von Anfang an. Und so malte sie sich, im wahrsten Sinne, ihre Zukunft aus.

Dass sie ein besonderes Talent hat, offenbarten nicht nur ihre ersten Mangazeichnungen und die unzähligen Skizzen in den Mathebüchern in der Schule. Einige ihrer Mangas wurden auch schon veröffentlicht oder sind heute in Museen für asiatische Kunst zu bewundern. Selbst Google wurde schon vor Jahren auf sie aufmerksam. Bei einem Wettbewerb wurden Ideen für sogenannte Doodles gesucht, das sind die kleinen grafischen Veränderungen des Google-Logos auf der Website des Unternehmens, die Kultstatus haben. Speziell ging es um die Fußball-EM 2008. Unter Tausenden Einsendungen machte Mai den 1. Platz. Ein Wochenende lang zierte ihr Vorschlag die Suchmaschinenseite. Kann man mal so machen.

Warum Mai nach der Schule erst einmal anfing, in Dresden Französisch und Philosophie zu studieren, das weiß sie heute selbst nicht mehr. Das war nun gar nichts für sie. Das Schicksal wollte einfach, dass sie malt. Also ging sie nach Hamburg. Noch während ihres Studiums begann sie dort, Manga-Zeichenkurse für Kinder und Jugendliche anzubieten. Zeitweise entwarf sie Karten für eine Spielfirma.

Zurück in der Heimat, half ihr der Zufall auf die Sprünge. Auf einer Kreativmesse in Dresden im Frühjahr 2015 zeigte sie ihre Kunst, als jemand an ihren Stand kam und fragte, ob sie nicht auch mal ihn zeichnen könne. Warum nicht, dachte sie und machte sich ans Werk. Noch während sie malte, bildete sich eine Schlange von „Ich-will-auch“-Menschen. Für zwei Euro pro Bild machte sie einfach weiter. „An dem Tag wurde mir klar: Genau das ist es, was ich machen möchte.“ Nur vielleicht nicht für zwei Euro.

„My Doodle Drawings“ nennt Mai heute ihr Geschäftskonzept. Das lässt sich in etwa übersetzen mit: meine schnellen Zeichnungen. Und der Name ist Programm. Zehn Minuten braucht sie für die Basisversion ihres nasenlosen Comics. Abzeichnen von Fotos oder live bei Veranstaltungen ist so eine Zeichnung schon für 20 Euro zu haben. Soll der Hintergrund aufwendiger sein oder die ganze Familie mit aufs Bild, dann wird es teurer. Häufig müsse sie bei speziellen Wünschen auch noch recherchieren, bevor sie zum Stift greift. Abgesehen davon habe sie aber einen „krassen Automatismus“ entwickelt, ein Zusammenspiel aus schneller Auffassungsgabe und dem Übertragen auf das Papier.

Ihre kleinen Kunstwerke sind immer gleich aufgebaut. Vor allem die Frisuren, Brillen, Bärte und die Kleidung ihrer Protagonisten bringen die ganz persönliche Note rein. Von den typischen Karikaturen will sie sich dabei bewusst abgrenzen. „Dadurch wird man schnell ins Lächerliche gezogen und das will ich nicht.“

Papa macht den Chauffeur

Bis vor Kurzem machte Mai ihr Geld vor allem auf Messen wie der Dawanda-Messe in Dresden, auf denen sie im Akkord zeichnete, bis die Sehnenscheide sich meldete. Inzwischen wächst aber auch ihr Online-Geschäft. Außerdem wird sie immer häufiger als Unterhaltungsprogramm für Firmenfeiern und Hochzeiten gebucht.

Als Einzelkämpferin ist sie ganz allein für Marketing, Buchhaltung und Versand zuständig. Einzig Autofahren kann sie noch nicht, macht aber gerade ihren Führerschein, damit sie Papa nicht mehr so oft als Chauffeur einspannen muss.

„Ich empfinde es als sehr großes Privileg, etwas zu machen, was mir Spaß macht“, sagt sie. In den nächsten Jahren will sie ein Image aufbauen und am allerliebsten Verlage auf sich aufmerksam machen, für die sie später gern einmal Bilderbücher illustrieren würde. Es gibt noch Träume im Land der Doodles.

