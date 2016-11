Nase vorn in schwerer See Mehrere Hundert Kilogramm schwer und bis zu vier Meter groß: Nur noch wenige Schiffe sind mit Galionsfiguren verziert. Ein Bremer Schiffsbildhauer fertigt sie an.

Claus Hartmann hat sich den Galionsfiguren verschrieben. © dpa

Schnitzen in anderen Dimensionen: Claus Hartmann arbeitet mit Holzstämmen von bis zu vier Meter Länge. Zunächst übernimmt er die Umrisse seines Entwurfes auf dem Holz, dann beginnt er mit einer großen Benzinmotorsäge, den Kopf- und Schulterbereich in seinem Garten auf der Weserinsel Harriersand zwischen Bremen und Bremerhaven auszuschneiden. Nach einer Woche Arbeit mit der Motorsäge kann man die grobe Form einer Galionsfigur erkennen. Nur noch wenige Menschen gehen dieser Profession nach.

„Das ist eine sehr kleine Szene. Es gibt nur ein paar Hundert Segelschiffe weltweit“, sagt Hartmann. Er hatte schon früh ein Talent zum Schnitzen. Dennoch hat der heute 58-Jährige erst etwas anderes gelernt, da er nicht vom Künstlerleben überzeugt war. Erst als er während seines Studiums von zwei Schiffsbildhauern hörte, die in den 1970er- und 1980er-Jahren Galionsfiguren angefertigt haben, kam er auf die Idee, es selbst zu versuchen. Seit mittlerweile 22 Jahren fertigen Claus und Birgit Hartmann die Figuren für verschiedene Schiffe an. „Und nicht nur auf Deutschland bezogen, mittlerweile haben wir uns über die ganze Welt ausgebreitet“, sagt der Künstler. So zählt zu den jüngsten Auftraggebern des Paares die indonesische Marine. Für ein Schulschiff kreiert Hartmann eine 450 Kilogramm schwere Bronzefigur, die die mythologische Figur „Bima Suci“ darstellen soll.

Die meisten Figuren sind allerdings aus dem Arbeitsstoff Holz. Nachdem er die grobe Form seiner Figur mit der Benzinmotorsäge ausgeschnitten hat, wechselt Claus Hartmann zu einer kleineren, handlicheren Motorsäge und beginnt die Feinheiten herauszuarbeiten. „Das ist alles ein Maschinenprozess, und am Ende wird es dann so glatt geschliffen wie der Auftraggeber das möchte.“ Galionsfiguren, die ein Schiff zieren sollen, müssen anschließend grundiert werden, denn die Farbe muss vor Sonnenlicht und Seewasser geschützt sein.

An den Entwürfen arbeitet das Künstlerpaar in Rücksprache mit den Auftraggebern teils bis zu einem halben Jahr. Danach geht alles ganz schnell: „Dann bin ich auf niemand anderen angewiesen als auf mich selber und auf gute Maschinen.“ Ein hoher Maschinenverschleiß bleibt nicht aus: Im Herbst hatte er bereits die dritte kleine Fräse für dieses Jahr in Gebrauch.

Mittlerweile gingen knapp 40 Galionsfiguren aus der Werkstatt auf der Insel Harriersand in die Welt hinaus. Obwohl er nicht viele Auftraggeber in Deutschland hat, arbeitete Hartmann auch schon für das Schulsegelschiff der deutschen Marine, die „Gorch Fock“. Für das Marineschiff hat er eine Galionsfigur angefertigt. „Es ist auch manchmal so, dass ein Schiff die Galionsfigur verliert.“ Insgesamt hatte die „Gorch Fock“ bereits sechs Figuren – jeweils ein stilisierter Albatros – an der Spitze des Schiffs, die erste riss 1958 ab. (dpa)

