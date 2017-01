Naschen für den Nachwuchs Viele Nieskyer haben im Dezember Plätzchen für einen guten Zweck gekauft. Nun steht fest, wer das Geld erhält.

Die Zimtnusshörnchen haben nicht nur Andreas Wende, Heiko Neumann und Katja Becker von der Plätzchenjury überzeugt, sondern auch viele Nieskyer. © André Schulze

Ganz genau kann Apotheker Heiko Neumann noch nicht verraten, wie viel Geld die Plätzchen für einen guten Zweck im Dezember eingeworben haben. Dass das Nieskyer Fitnesscenter, die Zinzendorfapotheke und das Eiscafé Becker die Summe an das Akrobatik-Team Niesky übergeben, daran lässt er keine Zweifel aufkommen. Gerade das ehrenamtliche Engagement der Akrobatenfamilie Hübner neben deren eigentlichen Berufen beeindruckt den Unternehmer. „Sie engagieren sich sehr für die Kinder und Jugendlichen in Niesky“, sagt der Apotheker. Die Akrobatik sei wichtig für den aufrechten Gang und die Koordination des Nachwuchses. „Ich finde das ganz wichtig“, so der Unternehmer.

Mehr als 200 Euro sind alleine durch den Verkauf der Plätzchen in der Zinzendorfapotheke und dem Fitnessstudio zusammengetragen worden, berichtet Heiko Neumann. Hinzu kommen die Erlöse vom Nieskyer Weihnachtsmarkt. Dort sind die vom Eiscafé Becker nachgebackenen Plätzchen das erste Mal verkauft worden. Zuvor hatten die drei beteiligten Firmen im Rahmen eines Wettbewerbs nach den leckersten Plätzchen in Niesky gesucht. Die Jury, bestehend aus Heiko Neumann, Andreas Wende und Christa Becker, erreichten stolze 30 Einsendungen. Drei wurden prämiert, kopiert und anschließend für eine gute Sache verkauft.

Besonders spendierfreudig sind laut Heiko Neumann die Besucher des Nieskyer Fitnessstudios gewesen. Dort ist der Löwenanteil verkauft worden. Ob das an der prominent platzierten Schale neben dem Tresen gelegen hat? Mit gutem Gewissen haben nach dem Sport viele zugegriffen. Und guten Gewissens wird das Geld nun von Heiko Neumann und den anderen an die Akrobaten aus Niesky weitergereicht. „Die können das immer gebrauchen“, sagt der Apotheker. Ganz gleich, ob sie davon womöglich Trainingskleidung oder Dekomaterial anschaffen.

Erst im September des vergangenen Jahres hatten die Nieskyer Akrobaten ihr 40-jähriges Jubiläum mit einer großen Show in Horka gefeiert und dabei viel Applaus erhalten. Die Sportler nehmen regelmäßig und oft erfolgreich an verschiedenen Wettbewerben teil. In Zeiten, da immer mehr Kinder und Jugendliche Probleme hätten, sich auf einem Bein stehend einen Schuh anzuziehen, sei die Arbeit der Akrobaten besonders wertvoll, ist Heiko Neumann überzeugt.

