Narzissen für den Stadtpark Nach vielen Jahren soll es wieder einen Frühjahrsputz geben. Einige Mitstreiter haben sich bereits gemeldet.

Im vergangenen Jahr haben die Helfer beim Arbeitseinsatz der Interessengemeinschaft „Wir – für ein schönes Hartha“ Narzissen im Stadtpark gepflanzt. Zu ihnen gehörte Laura Lysette Reichert. Die Verschönerer haben eine Idee des Vereins Jugend aktiv Harthe aufgenommen, der die Pflanzaktion auch wieder in diesem Jahr plant. © Dietmar Thomas

Einer muss sich an die Spitze stellen, wenn etwas bewegt werden soll. Dass das funktioniert, hat die Interessengemeinschaft (IG) „Wir – für ein schönes Hartha“ schon mehrfach gezeigt. Doch die Mitglieder der IG, die zum Heimatverein gehört, wollen gern noch mehr Leute mobilisieren, wenn es darum geht, Hartha mit seinen Ortsteilen schöner zu machen. Deshalb rufen sie für den 9. April zum Frühjahrsputz auf. „Die Bürger sollen nicht nur vor ihren Grundstücken Ordnung schaffen. Auch öffentliche Plätze benötigen eine Schönheitskur im Frühling“, so die Vorsitzende der IG Sylvia Reichert-Penzel. Welche Plätze das konkret sind, soll noch festgelegt werden. Bei ihrem letzten Treffen in diesem Monat haben die Verschönerer erst einmal einen groben Plan aufgestellt. „Wir sind auch im Gespräch mit Vereinen, die bereit sind, konkrete Aufgaben zu übernehmen“, sagte Sylvia Reichert-Penzel. So will zum Beispiel der Verein „Jugend aktiv Harthe“ die Spielplätze in Hartha Nord und im Innenhof an der Karl-Marx-Straße übernehmen. Und es gibt einen weiteren Bereich, in dem sich die beiden Vereine ergänzen. Schon seit Jahren pflanzen die Mitglieder von „Jugend aktiv Harthe“ im Zusammenhang mit ihrem Osterprojekt Narzissen im Stadtpark. Jedes Jahr geht es ein Stück weiter. Begonnen wurde im Eingangsbereich an der Franz-Mehring-Straße und nun ist die Narzissenpracht bereits bis zur Mitte des Areals entlang der Sonnenstraße zu sehen. In diesem Jahr soll die Pflanzaktion weitergehen, so Vereinsvorsitzender Ronny Walter. Die Verschönerer haben beim Arbeitseinsatz im vergangenen Jahr die Idee aufgegriffen und ebenfalls Narzissen gepflanzt.

„Der Arbeitseinsatz soll eine Aktion für die ganze Stadt sein“, sagte Sylvia Reichert-Penzel. Alles sei mit dem Bauamt und dem Bauhof abgestimmt, sodass es zum einen technische Unterstützung gibt und zum anderen Dreck und Müll abgefahren werden.

Die Interessengemeinschaft hofft, dass sich auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Räte, andere Vereine und viele Bürger daran beteiligen. Es soll eine Gemeinschaftsaktion von allen werden, denen Hartha am Herzen liegt, so die Initiatoren.

Die Verschönerer warten nicht bis April, bis sie aktiv werden. Sie wollen in absehbarer Zeit auf dem Rondell, auf dem der Bismark-Stein steht, Bänke und Tische aus Steingut aufbauen, die ein Sponsor zur Verfügung stellt. Ein Mitglied der IG entwerfe zurzeit einen Plan, wie alles angeordnet und so aufgebaut wird, dass die Harthaer lange daran Freude haben. Auch hier werden die Verschönerer vom Bauhof unterstützt. Außerdem wollen sie auf Teilen des Weges noch einmal Mulch aufbringen und diesen ordentlich verfestigen.

Im Mai soll es einen weiteren Arbeitseinsatz im Stadtpark geben. Dann sollen die drei kleineren Rondelle eine neue Deckschicht mit Fräsgut erhalten. Das große wurde bereits im vergangenen Jahr in Ordnung gebracht. Dreimal hatte die IG zum Arbeitseinsatz aufgerufen – und immer mehr Leute und Unternehmen beteiligten sich daran.

Mit Unterstützung des Friedhofgärtners Sebastian Markert haben die Mitglieder der IG der Stadtverwaltung zwei Varianten für die Pflanzrondelle vorgelegt. Diese wurden bis zum vergangenen Jahr im Frühjahr und Sommer bepflanzt. Aus Kostengründen verzichtete die Stadt in diesem Jahr auf die Pflanzung im Frühjahr (DA berichtete). Das könnte sich grundsätzlich ändern, wenn winterharte Stauden gepflanzt werden, die unterschiedliche Blütezeiten haben. „Auch wenn die Stauden Pflege benötigen, könnten wahrscheinlich langfristig Kosten und Arbeitsaufwand gespart werden“, sagte Sylvia Reichert-Penzel. Nach Absprache mit der Stadt soll erst einmal ein Rondell nach den Vorschlägen der IG bepflanzt werden, sozusagen als Modelprojekt. Während eine Variante vor allem auf Gehölze, wie Beetrosen, Potentilla und Mispeln setzt, ist die andere Variante ein Staudenmix. „Bei diesem könnte in der Mitte hoch wachsendes Gras gepflanzt werden, im Frühjahr Blumenzwiebeln aufgehen, Rosen für Farbtupfer sorgen und Taglilien sowie Geranium die Blütenpracht abrunden“, sagte Sebastian Markert.

Nach dem großen Erfolg der Winterwanderung durch die Fröhne in Richtung Geringswalde, wollen die Verschönerer Mitte oder Ende September zu einer Wanderung in Richtung Steina und Diedenhain einladen. „Wir wollen die Ortsteile einbeziehen und damit ein Signal setzen“, so Sylvia Reichert-Penzel. Der Wanderung soll wieder einen informativen Charakter haben. „Zwischendurch soll es noch einen Stadtrundgang zu einem Thema geben. Über den Termin wird noch informiert.

