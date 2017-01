Narrenschiff in Richtung Jubiläum Der Kamenzer Karnevals Club wird 30. Dafür lässt man nicht nur die ehemaligen Prinzenpaare auflaufen.

zurück Bild 1 von 3 weiter Auch die amtierenden Hoheiten, Manuela III. und Gerd I. sowie das liebliche Kinderprinzenpaar Hermine I. und Wenzel I. freuen sich auf die Jubiläumssaison. Der Kamenzer Karnevals Club lebt, auch wenn es schon schwierige Zeiten gab. Mit dem nötigen Humor ist vieles möglich. Und mit Vereinsmitgliedern, die an einem Strang ziehen. © Ina Förster Auch die amtierenden Hoheiten, Manuela III. und Gerd I. sowie das liebliche Kinderprinzenpaar Hermine I. und Wenzel I. freuen sich auf die Jubiläumssaison. Der Kamenzer Karnevals Club lebt, auch wenn es schon schwierige Zeiten gab. Mit dem nötigen Humor ist vieles möglich. Und mit Vereinsmitgliedern, die an einem Strang ziehen.

Früher lud Steffen Lorenz (l.) zum Wunschbriefkasten. Heute ist er als Stadtbüttel Lorenzo eine feste Größe. Er erschuf mit seiner Kunstfigur den Kult-Frühschoppen.

Die Bürgermeister kamen und gingen, der KKC blieb. Lothar Kunze gab 1996 die Amtsgeschäfte an Präsident Matthias Mangold ab. Elferrat Reiner Deutschmann freute es.

Da rollt sie an – die Fünfte Jahreszeit. Geliebt und verehrt von den einen, gehasst oder belächelt von anderen. Doch die eingefleischten Karnevalisten der Region lassen sich nicht von trüben Zeiten, geringem Humor und Sprüchen wie „Wir ham doch eh nüscht mehr zu lachen!“ beirren. Am Sonntag legt das Narrenschiff ab – in Richtung Aschermittwoch. In Kamenz steht die aktuelle Saison unter einem Jubiläumsstern: Der 30. Geburtstag will zünftig begangen sein. Die Feierlichkeiten dazu werden am 29. Januar mit dem karnevalistisch-politischen Frühschoppen eingeläutet. Erneut vor ausverkauftem Haus! Stadtbüttel Lorenzo steht in den Startlöchern. Und der ganze Verein mit ihm. Programm-, Dekorations- und Tanzgruppen treffen sich seit Wochen. Wobei die Übergänge hier mittlerweile fließend sind. Jeder muss überall mithelfen. Dass der klassische Fasching viele Gäste nämlich nicht mehr hinterm Ofen hervorlockte, haben die Narren in den letzten Jahren bitter erfahren müssen. Aufgeben galt und gilt nicht! Obwohl die Mitglieder manchmal den Eindruck hatten, dass sie sich ständig neu erfinden mussten. Die ursprünglich über 80 Männer, Frauen und Kinder haben sich ebenfalls fast halbiert. Früher passte der Verein nicht aufs Clubfoto, das noch immer jährlich geschossen wird. Heute geht es nicht nur dort übersichtlicher zu. Doch diese Erfahrung mussten fast alle Clubs der Region machen. Der KKC überlebte die ersten drei Jahrzehnte. Und das soll es noch nicht gewesen sein, ist man sich einig.

Als der Verein 1987 aus der Taufe gehoben wurde, da traf man sich zuerst mit zwei Handvoll Leuten im Kreiskulturhaus. Etwas später brauchte man allerdings schon den Speisesaal des ehemaligen Kamenzer Spielwaren-Betriebs. Die Lessingstädter ließen sich schnell von ihrer närrischen Seite überzeugen. Und viele mischten tatkräftig mit. Die allererste Saison wurde noch im „Goldnen Stern“ abgehalten. „Schule des Lebens“ titelte sie. Anschließend zog es den Club ins Stammhaus an die Weststraße, ins Hotel Stadt Dresden. Seitdem wird dort Karneval gefeiert. Von Neptun bis zu den alten Griechen, vom Orient bis in den Wilden Westen, vom Geisterhaus bis zu den Außerirdischen war alles dabei. Zwischenzeitlich gab es zehn Sommerfaschingsveranstaltungen mit Fußball-Spaßturnier im Stadion. Sogar ein Schwimmfasching sorgte in den Anfangsjahren für Furore. Und Gäste und Fans standen beim Karten-Vorverkauf Schlange, um überhaupt ein Ticket zu bekommen. Diese Zeiten lassen sich nicht wiederholen.

Dafür sind aber andere Erfolgsgeschichten geschrieben worden: Die Walpurgisnacht am Malzhaus ist zum festen Termin im Stadt-Kalender geworden. Der Rockfasching mit Livemusik wurde als Einziger in der Lausitz etabliert. Der Frühschoppen mit Lorenzo ist Kult. Zum Weiberfasching gibt es feste Rituale im Rathaus und mit den Geilen E‘s. Nur noch wenige von den Gründern werden zwar zur Festveranstaltung ihren Orden für „30 Jahre KKC“ angeheftet bekommen. Dafür hat man sich die ehemaligen Prinzenpaare eingeladen. Viele haben schon zugesagt. Der Club lebt.

