Narrenhäusel-Fläche wird ausgeschrieben

Der Weg für die Ausschreibung zum Wiederaufbau des Narrenhäusels ist frei. Der Bauausschuss befasste sich am Mittwoch mit dem Ausschreibungstext. Dabei wurden insbesondere die Anforderungen an den Investor vorgestellt. Dieses Thema war bereits im Finanzausschuss und sorgte dort für Kontroversen. Die Stadträte kritisierten ungerechtfertigte Anforderungen an den Investor zur Herstellung von Wegeverbindungen. „Diese sind nun plausibel und können von uns mitgetragen werden“, sagt Hendrik Stalmann-Fischer, der baupolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Ebenfalls konnten sich die Mitglieder des Bauausschusses über das Verfahren zur Qualitätssicherung verständigen. „Die Bauqualität sollte im Mittelpunkt der weiteren Begleitung des Projekts stehen,“ so Stalmann-Fischer. Die Grüne-Fraktion hätte sich indes einen städtebaulichen Wettbewerb zur Neugestaltung des kompletten Königsufers gewünscht. in dem Wegebeziehung zur späteren Anlieferung und zum Elberadweg enthalten sind. (SZ/kh)

