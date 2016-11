Narren ziehen im Stadtrat ein

Ungewohnten Besuch hatten die Zittauer Stadträte zu ihrer jüngsten Sitzung am Donnerstag. Der Zittauer Karnevalsclub ZKC war erschienen, um eine Aufgabe vom Faschingsbeginn am 11. November zu erfüllen. Die Karnevalisten sollten die Arbeit des Stadtrates in einem kleinen humoristischen Programm zeigen. „Obwohl es sehr kurzfristig war, wollten wir nicht kneifen und haben die OB-Wahl im vorigen Jahr auf die Schippe genommen“, so Rainer Fischer vom Karnevalsclub. Herausgekommen ist ein etwa 20-minütiges Programm, das laut Fischer jedoch nicht bei jedem gut angekommen sei. „Vielleicht war es auch etwas zu lang.“ Fasching in Zittau gibt es an diesem Sonnabend wieder. Da startet um 20.20 Uhr die Prunksitzung im „Volkshaus“.Foto: Rafael Sampedro

