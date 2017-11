Narren übernehmen Schlüsselposition Am Sonnabend haben die Karnevalsvereine der Region die fünfte Jahreszeit eröffnet. Unter anderen Umständen als sonst.

Kurz nach 11.11 Uhr in Weinböhla: Prinz Daniel III. hat es in den Besitz des Rathausschlüssels geschafft. Damit übernimmt er bis Mitte Februar symbolisch die Amtsgeschäfte von Bürgermeister Siegfried Zenker, der sich in der Rolle des Lügenbarons zeigte. An der Seite des Prinzen steht Sandra I. und vor ihr Tochter Charleen I. mit Leon I., das Kinderprinzenpaar.

Bunter Saisonauftakt im Elbland: Der Coswiger Karneval Club veranstaltet am Nachmittag traditionell seinen Umzug zur Börse. Es gilt, den Oberbürgermeister mit seinem Schlüssel zu finden.

In Radeburg eröffnet das Kinderprinzenpaar Finley I. und Emmy I. auf dem Markt vor knapp 1 000 Zuschauern die Zeit der Kussfreiheit.

Weinböhlas Narren glauben sich ihrer Macht schon sicher, als Weinböhlas Bürgermeister vorm Rathaus plötzlich Widerstand ankündigt. Auf jede Schandtat des Weinböhlaer Karnevalsvereins hat sich Siegfried Zenker (CDU) seit 11.11 Uhr eingelassen. Ist auf einem gut gefüllten Rathausplatz als Lügenbaron Münchhausen erschienen. Hat einen Esel bezirzt und geduldig Märchen geraten, getreu dem Motto der 49. WKV-Saison „In Wambula werden Märchen wieder wahr“.

Doch nun den Rathausschlüssel rausrücken? Er gibt auf: „Was soll ich mich lange wehren? Ihr lasst euch sowieso nicht belehren!“, spricht’s und übergibt das Macht-symbol in die Hände von Prinz Daniel III. und seiner Lieblichkeit Sandra I.

Er ist sonst Vize-Abteilungsleiter in einem großen Druckhaus, sie Grundschullehrerin in Weinböhla. Ihre Regentschaft sehen die Eheleute als „familienfördernde Maßnahme“. Denn drei ihrer vier Töchter gehören bereits dem WKV an. Und die Jüngste, Charleen (5), soll dieses Jahr als Prinzessin des Kinderprinzenpaars an der Seite ihrer Eltern und Prinz Leon I. etwas selbstbewusster werden.

Zeitgleich in Radeburg: Auf dem Marktplatz gibt der RCC mit Finley I. und Emmy I. sein neues Kinderprinzenpaar bekannt. Vor knapp 1 000 Zuschauern eröffnen die Sechsjährigen mit einem dicken Schmatz die Zeit der Kussfreiheit. Zuvor hat Bürgermeisterin Michaela Ritter (parteilos) bereitwillig ihren Rathausschlüssel an den Radeburger Carnevals-Club abgetreten.

Das Geheimnis um das große Prinzenpaar in dieser 61. Saison lüftet Präsident Olaf Häßlich erst am Abend. Es sind André II. und Anja I. Einmalig in der Radeburger Karnevalsgeschichte: Anja I. hat narrenadlige Vorfahren – waren doch ihre Eltern zu DDR-Zeiten einmal Prinzenpaar des Vereins. Unter dem Motto „Heiße Nächte in Rabu“ stehen den Vereinsmitgliedern und Gästen bis Aschermittwoch zwölf Abendveranstaltungen bevor. Hinzu kommen Programme unter anderem in Kitas und Seniorenheimen sowie der Festumzug. „Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der Veranstaltungen zu halten“, sagt Olaf Häßlich.

Statt auf 11.11 Uhr setzt der Carnevals Club Moritzburg am Sonnabend ganz auf 19.11 Uhr. Zu dieser Zeit beginnt die Auftaktveranstaltung der 36. CCM-Saison. Polizeihauptmann und Tambourmajor krönen die Prinzenpaare – und das sind in Moritzburg gleich drei: Als erwachsene Hoheiten regieren diesmal Prinz Jörg III. mit seiner Simone I. Unterstützung erfahren sie vom Schülerprinzenpaar Matti I. und Clara II. und jenem aus dem Kindergarten, das da Finn I. und Selma I. wäre. Das Treiben in der Gemeinde folgt nun bis Mitte Februar der Devise „Wir haben euch 36 Jahre die Taschen voll gehauen und erzählen jetzt Geschichten übern Gartenzaun“.

Unter dieser Überschrift stellt der CCM in dieser Saison sechs Abendveranstaltungen auf die Beine sowie zahlreiche weitere Ereignisse wie das Narrengericht und den Schülerfasching. Moritzburgs Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos) ist am Sonnabend mit im Vereinshaus Lindengarten. „Soweit haben wir ihn“, sagt Elferratsmitglied Jens Grundmann lachend der SZ. „Der Bürgermeister kommt zu uns und tritt freiwillig seine Amtsgeschäfte ab.“

Anders in Coswig. Stadtoberhaupt Frank Neupold (parteilos) lässt sich suchen. Der Coswiger Karneval Club ruft deshalb am Nachmittag zum Fahndungsumzug auf. Er geht vom Kreisverkehr die Hauptstraße hinunter bis zum Ravensburger Platz. Kinder mit Lampions schließen sich an. Einige Coswiger verfolgen das Spektakel vom Fußweg oder geöffneten Fenster aus. Der Narrenzug führt zum Rathaus – 17.11 Uhr vom OB keine Spur. Bleibt nur, in der Börse weiterzusehen. Dort warten schon viele Schaulustige. Und werden Zeuge, wie Frank Neupold als Egon Olsen auf die Bühne marschiert und seinen Schlüssel mit der Bitte übergibt: „Räumt doch endlich mal meinen Schreibtisch auf!“

Dass er die nächsten Monate zum Ausdenken von Boshaftigkeiten wie einer Katzensteuer nutzen kann, sieht er diesmal in Gefahr, sagt er. „Das Prinzenpaar wird mir ja ständig auf den Fersen sein.“ Denn Maik I. und Sylvia II. – und nicht zuletzt auch das Kinderprinzenpaar Benny I. und Siri I. – trägt eine nervenaufreibende Mission durch diese 39. Saison: „CSI langweilt die Mimi, der CKC schreibt seinen Krimi“.

Schon in der anschließenden Abendveranstaltung ereignet sich auf der Bühne ein Mordfall. „Den versuchen wir, mithilfe des Publikums bis Februar aufzuklären“, verrät Clubpräsident Uwe Müller. Die Suche nach dem Mörder ziehe sich durch alle vier großen Veranstaltungen, darunter der Weiber- und auch der Seniorenfasching. Für die älteren Leute hat der CKC diesmal einen Bus gemietet, der alle am Abend in den Spitzgrund oder nach Sörnewitz heimbringt.

Zurück nach Weinböhla. Dort zelebriert der WKV am Sonnabendabend im „Zenti“ seine Prunksitzung. Der erste von vier Höhepunkten in dieser Saison. Auch drei Turniere haben die drei Funkengarden des Vereins vor sich. Präsident Daniel Wachsmuth ist guter Dinge. Immerhin holte seine Jugendgarde bei der sächsischen Gardetanzschau 2016 den ersten Platz.

