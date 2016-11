Narren stürmen das Rathaus Für die Karnevalssaison wird sogar eine alte Schule noch einmal reaktiviert. Und die Pulsnitzer beschwören Geister.

Närrisch geht es am Freitag vielerorts zu - natürlich auch im Röder- und im Pulsnitztal. © dpa/dpaweb

Die Oberlichtenauer Narren lassen es in der Alten Grundschule noch einmal so richtig krachen: bevor die Abrissbagger anrücken. Dafür haben sie die Räume jetzt noch einmal ein bisschen fit gemacht.

Am „Ölften-Ölften“ lädt der Karnevalsclub Olika dann zum Feiern in die alte Schule ein. Am Freitag findet ab 16 Uhr die Übernahme der Amtsgeschäfte statt. Die übergibt Ortsvorsteherin Anett Thomschke an die Narren. Die geben dann auch das Motto für ihre Amtszeit bekannt. Auf die Gäste wartet eine Bierprobe. Für die Kinder bereitet die Kita den Start in die Karnevalssaison vor. Der Eintritt ist frei. So richtig zur Sache geht es am Sonnabend, ab 19 Uhr zur Abendveranstaltung mit Musik und Tanz in der alten Schule (Eintritt 5 Euro).

Der Pulsnitzer Karnervalverein Pukava hat ähnliche Pläne und kündigte seinerseits an, am Freitag um 17.11 Uhr vor dem Pulsnitzer Rathaus aufzukreuzen. Dort wollen die Narren den Stadtschlüssel einfordern und „die hoffentlich gut gefüllte Stadtkasse von der Bürgermeisterin holen“, wie die Narren mitteilen. Damit sollte die 5. Jahreszeit beim Pukava finanziell abgesichert sein. Die Amtszeit steht diesmal unter dem Motto „Geister, Grusel und Spektakel“. So legen die Karnevalisten allen kleinen und großen Narren aus Pulsnitz und Umgebung gleich ans Herz: „Hängt die Halloween-Kostüme gar nicht erst weg.“ Und sie bedanken sich schon jetzt prophylaktisch bei den ortsansässigen Bäckern, die ausreichend Pfannkuchen für alle Gäste bereitstellen werden.

Nach dem öffentlichen Spektakel auf dem Marktplatz wollen die Narren in das Harlekin einziehen und für ausreichend Spinnweben, Kettenrasseln, Schatten und schaurig-schöne Stimmung sorgen. Und die Narren laden ein: „Kommt alle an diesem Tag auf den Marktplatz und seid dabei, wenn wir die Geister rufen.“ (SZ/ha)

