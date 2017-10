Narren stürmen Rathaus Die Oberlichtenauer Narren wollen ran an die Stadtkasse.

Die Narren sind wieder los – natürlich auch im Kamenzer Land. © dpa

Auch in diesem Jahr wollen die Oberlichtenauer Narren um 11.11 Uhr am 11. November das Rathaus stürmen, um die Amtsgeschäfte an sich zu reißen und die hoffentlich gut gefüllte Pulsnitzer Rathauskasse inklusive Rathausschlüssel in Besitz zu nehmen. Auch der Pulsnitzer Karnevalsverein hat sich angekündigt. Man darf gespannt sein, wie das dieses Mal ausgeht.

Aber in Wahrheit sind alle Narren Freunde und werden gemeinsam einen schönen Saisonauftakt auf dem Markt feiern. Auch die Oberlichtenauer Funkengarde und alle Nachwuchsgruppen sind dabei und werden ihre Tänze für die hoffentlich zahlreichen Gäste aufführen. Selbstverständlich wird auch das Motto für die kommende Saison an dieser Stelle bekannt gegeben. Für das leibliche Wohl der Gäste wird ebenso gesorgt. (SR)

